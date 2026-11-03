A Ferencváros után az orosz élvonalban szereplő Ahmat Groznij is megvált Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőtől. A felek állítólag közös megegyezéssel döntöttek a szerződés felbontása mellett, miután a csapat a 14. helyen áll a bajnokság tabelláján.

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző távozott az orosz Ahmat Groznij csapatától

Fotó: Sofya Sandurskaya / TASS via ZUMA Press

Sztanyiszlav Csercseszov elköszönt

Sztanyiszlav Csercseszov 2023-ban távozott Magyarországról. A vezetőedző ugyan nem mondott le azután, hogy a Fradi háromgólos vereséget szenvedett a feröeri KÍ Klaksvíktól a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának visszavágó mérkőzésén, azonban Kubatov Gábor, a klub elnöke hivatalos Facebook-oldalán tudatta, hogy az orosz szakember távozik a csapat éléről.

Csercseszov 2025 augusztusában vette át az orosz Ahmat Groznij irányítását, ám a jelenlegi szezont olyan rosszul kezdte a csapat, hogy csak a 14. helyen áll a tabellán. A felek ezért közös megegyezéssel felbontották a szerződésüket, az orosz vezetőedző pedig már el is köszönt a csapat játékosaitól.

Magyar szempontból további érdekesség, hogy Sztanyiszlav Csercseszov munkáját a Ferencváros korábbi segédedzője, Máté Csaba és fia, Máté Roland segítették Oroszországban, az Ahmat Groznij élére kinevezett Rolan Gusev viszont Roman Saronovval, Dmitrij Arhipovval és Agustin Kiilljabordával dolgozik majd együtt.