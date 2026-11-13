Lezártnak tekinti a profi pályafutását Torvund Alexander, aki a 2017-es U17-es Európa bajnokságon még olyan játékosokkal szerepelt egy csapatban, mint Szoboszlai Dominik, Csoboth Kevin, Mocsi Attila vagy Schön Szabolcs. A 26 évesen visszavonult korábbi labdarúgónak már más céljai vannak az életben. Jelenleg villanyszerelői tanfolyamra és okosotthon-telepítéssel foglalkozó képzésre jár.

Torvund Alexander visszavonult a profi futballtól

Fotó: MLSZ.hu Baricsa Gábor

Torvund Alexander visszavonult a profi futballtól

Torvund Alexander nagyon jó érzéssel tekint vissza arra az időszakra, amikor 2017-ben, az U17-es Európa-bajnokságon a magyar korosztályos válogatott tagjaként szerepelt. Egyáltalán nincs benne irigység amiatt, hogy mások – mint Szoboszlai Dominik, Csoboth Kevin, Schön Szabolcs, Mocsi Attila vagy Kiss Tamás – nagyszerű karriert futnak be.

Ők megdolgoztak azért, amit elértek. Szoboszlai is megdolgozott a sikereiért, de Schön Szabi vagy Csoboth Kevin pályafutása is nagyon szépen alakult, de mások is eljutottak a felnőtt válogatottig, ami szerintem önmagában is nagy teljesítmény. Jó érzés arra gondolni, hogy én is ennek a csapatnak lehettem a tagja, és ott lehettem azon az Európa-bajnokságon – ahol gólt is szereztem

– fogalmazott a CsakFocinak adott interjúban Torvund Alexander, aki 26 évesen lezártnak tekinti a profi karrierjét

Elképzelhető, hogy a későbbiekben még lesz egy csapatom valamilyen alacsonyabb osztályban, de profi szinten már nem szeretnék tovább foglalkozni a focival

– mondta a korábbi utánpótlás-válogatott labdarúgó.

Villanyszerelői tanfolyamra jár

Torvund Alexander utoljára a Budafok labdarúgója volt, amely kiesett az NB II-ből, a 26 éves játékosnak pedig volt egy komolyabb sérülése is, ami miatt meg kellett műteni. Jelenleg pedig már más céljai vannak az életben, és inkább ezekre szeretne koncentrálni.

Nemrég elkezdtem továbbtanulni, és más irányokkal is foglalkozni. Jelenleg villanyszerelői tanfolyamra járok, emellett okosotthon-telepítéssel, vagyis "smart home" rendszerek telepítésével is foglalkozó képzésen veszek részt. Úgy érzem, azóta sokkal teljesebb lett az életem. Természetesen hiányzik a foci, és rossz érzés, hogy a karrierem nem úgy alakult, ahogyan annak idején elképzeltem

– nyilatkozta Torvund Alexander.