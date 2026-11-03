A 16-szoros magyar válogatott Tóth Alex múlt csütörtökön csereként lépett pályára az AC Milan ellen 3–0-ra megnyert mérkőzésen, azonban negyedóra elteltével le kellett cserélni.

Tóth Alex pont akkor sérült meg, amikor csapata csúcsformába került

Fotó: Maynard Manyowa / NurPhoto via AFP

A találkozó után Marco Rose, a Bournemouth vezetőedzője elmondta, hogy a 21 éves magyar középpályás súlyos combhajlítóizom-sérülést szenvedett, így hónapokig nem léphet pályára az angol csapatban.

Mikor térhet vissza Tóth Alex?

Kedden délután a Bournemouth hivatalos honlapján tudatta, hogy Tóth Alex sikeres műtéten esett át, most pedig a rehabilitációs időszaka következik. Kiemelték, hogy a magyar játékos a klub orvosi csapatának, szakmai stábjának, játékostársainak és valamennyi munkatársának támogatására számíthat. Hozzátették, hogy nagyon várják vissza a pályára.

„Egy lépéssel közelebb a visszatérésemhez. A műtét jól sikerült!” – írta Tóth Alex az Instagram-oldalán.

Hatalmas köszönet a klubnak és a teljes orvosi stábnak az eddigi támogatásért és gondoskodásért. Mostantól a felépülésemre koncentrálok. Mindent megteszek azért, hogy a lehető leghamarabb visszatérjek, és minden eddiginél erősebben álljak újra pályára! Köszönöm mindenkinek a kedves üzeneteket és a támogatást. Nagyon sokat jelent nekem!”

– tette hozzá a magyar válogatott középpályás.

A Bournemouth honlapján nem tértek ki arra, hogy mennyit kell kihagynia a magyar válogatott középpályásnak, azonban egy ilyen sérülés esetében a felépülés általában 4–6 hónapot vesz igénybe