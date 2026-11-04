Jókívánságok százai lepték el a Bournemouth magyar válogatott labdarúgójának, Tóth Alexnek a bejelentését, miszerint műtéten esett át. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a 21 éves középpályás súlyos combhajlítóizom-sérülést szenvedett, most viszont egy lépéssel közelebb került a visszatéréshez. A bejegyzés alatt Szoboszlai Dominik, Dzsudzsák Balázs és még Robbie Keane is megjelent – aki kulcsszerepet játszott a játékos karrierjében.

Tóth Alex műtéten esett át súlyos combhajlítóizom-sérülése miatt

Fotó: Cesar Ortiz González / NurPhoto/AFP

Tóth Alex műtéten esett át

Tóth Alex még múlt héten, az AC Milan ellen 3–0-ra megnyert Európa-liga-mérkőzésen sérült meg, amikor negyedóra után le kellett cserélni. A Bournemouth vezetőedzője, Marco Rose már a találkozó után jelezte, hogy a 21 éves magyar játékos combhajlítóizom-sérülést szenvedett, később pedig rossz hírt kellett közölnie. A középpályás hosszú időre kidőlt. Egy lépéssel viszont máris közelebb került a visszatéréshez, miután kedden sikeres műtéten esett át – erről nemcsak a Bournemouth hivatalos honlapja, hanem maga Tóth Alex is beszámolt az Insagram-oldalán.

Egy lépéssel közelebb a visszatérésemhez. A műtét jól sikerült! Hatalmas köszönet a klubnak és a teljes orvosi stábnak az eddigi támogatásért és gondoskodásért. Mostantól a felépülésemre koncentrálok. Mindent megteszek azért, hogy a lehető leghamarabb visszatérjek, és minden eddiginél erősebben álljak újra pályára! Köszönöm mindenkinek a kedves üzeneteket és a támogatást. Nagyon sokat jelent nekem!

– fogalmazott a 16-szoros magyar válogatott labdarúgó, akinek bejegyzését elárasztották a jókívánságok.

Szoboszlai, Dzsudzsák és Robbie Keane is üzent

Jobbulást Gyerek

– írta a nemzeti csapat rekordere, Dzsudzsák Balázs. A válogatott jelenlegi csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik pedig egy szívvel üzent Tóth Alexnek. A hozzászólások közt még az a Robbie Keane is megjelent, akinél a fiatal középpályás a Fradi alapemberévé vált. Amikor a klubnál felmerült, hogy Tóth Alex a második csapathoz kerüljön, a 46 éves szakember ragaszkodott ahhoz, hogy maradjon az első keretben. Sőt, amikor a játékos a Bournemouth-ba igazolt, Robbie Keane-nek külön köszönetet mondott.

Még erősebben térsz vissza

– üzente most Tóth Alexnek az ír vezetőedző, akinek szavait szurkolók százai kedveltek a közösségi médiában.