Tóth Balázs a novemberi válogatott szünetben, az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen szenvedett súlyos kézsérülést, amelynek ellenére végigjátszotta a találkozót. Azóta kérdéses volt, hogy mikor térhet vissza a pályára a magyar válogatott kapusa, ám most klubja, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hivatalos honlapján közölt rossz híreket a futballista helyzetéről.

Tóth Balázs idén már nem léphet pályára Fotó: Liam McBurney / PA Wire

Tóth Balázs idén már nem léphet pályára

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Tóth Balázs a magyar válogatott északírek elleni, 1–1-es döntetlennel végződött mérkőzésének 61. percében sérült meg. A magyar kapus előbb Isaac Price lövését tolta hatalmas bravúrral a kapufára, majd a kipattanónál Ruairi McConville eltalálta a kezét. Tóth a fájdalmai ellenére nem kért cserét, és végigvédte a találkozót. A mérkőzést követő vizsgálatok során három törést állapítottak meg a kapus kézközépcsontjainál. A 29 éves futballista akkor arról számolt be, hogy egyelőre úgy tűnik, megúszhatja a műtétet, a felépülése azonban hat-nyolc hetet is igénybe vehet.

Tóth Balázs ezt követően visszautazott Angliába, ahol újabb szakvéleményt szeretett volna kérni, és specialistával is egyeztetni akart arról, hogyan gyorsíthatná fel a gyógyulását. A Blackburn Rovers azonban a hivatalos honlapján megerősítette, hogy a magyar válogatott kapusára ebben a naptári évben már biztosan nem számíthat.

„Ryan Alebiosu, Tóth Balázs és Adam Forshaw biztosan nem bevethető, és 2027-ig már nem lépnek pályára” – írta az angol klub.

A sérülés különösen rosszkor jött a magyar válogatott első számú kapusának, aki korábban arról is beszélt, hogy klubjában és a nemzeti csapatban egyaránt jó formában érezte magát. Tóth Balázs helyét Aynsley Pears vette át a Blackburn kapujában, amely szombaton emberhátrányban is 1–0-s győzelmet aratott a Charlton Athletic ellen.