A magyar válogatott kedden este 1–1-es döntetlent játszott az északír csapattal a Nemzetek Ligája B divíziójában, így a második helyen végzett a csoportjában, de márciusban osztályozót játszik az élvonalba jutásért. A Puskás Arénában rendezett találkozót Tóth Balázs pokoli kínok között játszotta végig.

Tóth Balázs hatalmasat védett, mielőtt súlyos sérülést szenvedett

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto/AFP

A 61. percben Isaac Price lövését a magyar válogatott kapusa elképesztő mozdulattal tolta a kapufára. A kipattanóra viszont Ruairi McConville robbant be elsőként, azonban Tóth Balázs egy gyors mozdulattal még elütötte a labdát. Az északír játékos viszont eltalálta a magyar kapus kezét, akit az ütközés után ápolni is kellett, de végül végigvédte a mérkőzést.

A lefújás után Tóth Balázs az M4 Sport kamerája előtt úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg eltört a keze.

Az angol Blackburn Rovers hálóőre sajnos jól diagnosztizálta magát. A közmédiának adott interjújában megerősítette, hogy a kézfején, a kézközépcsontjain három törés van.

Nem olyan jó a helyzet, de egyelőre úgy néz ki, a műtétet megúszom. Jelenleg gipszben van a kezem, már tegnap este begipszelték a mérkőzés után. A fájdalomtűrő küszöböm is magasan van, főleg, ha a mérkőzés közben jön ki egy sérülés. Erre már a múltban is volt példa”

– nyilatkozta a válogatott jelenlegi első számú kapusa, aki elárulta, hogy azonnal érezte, nagyobb a baj, és eltört a keze.

Tóth Balázs keze három helyen eltört a magyar válogatott meccsén

Ezt követően Tóth Balázs még adott egy esélyt annak, hátha javul a helyzet, de a fájdalom csak egyre erősebb lett. Amikor jelzett a kispad felé, hogy szeretne fájdalomcsillapítót, már nem figyeltek rá, mert az északírek egyenlítettek.

„Akkor már úgy voltam vele, hogy végig akarom játszani a mérkőzést, és szeretnék ünnepelni a meccs végén, de ez sajnos nem sikerült” – tette hozzá.

A gyógyulási időt 6–8 hétre becsülik, de Tóth Balázs igyekszik minél több specialistával egyeztetni itthon és külföldön is arról, hogyan lehetne felgyorsítani a felépülését.

A 29 éves kapus hangsúlyozta, hogy soha nem jön jól egy sérülés, különösen úgy, hogy klubjában és a válogatottban is jó formában volt. Ennek ellenére igyekszik pozitívan tekinteni a helyzetre, és bízik benne, hogy minél hamarabb felépül. Továbbra is ugyanúgy edz, mint eddig, és reméli, hogy mihamarabb rendbe jön a keze.