Gyászol a labdarúgó NB I-ben szereplő DVSC, elhunyt a klub korábbi bajnoka, Tóth Ferenc. A korábbi középpályás annak a csapatnak volt a tagja, amelyik 1979-ben 15 év után jutott fel ismét az élvonalba.

Életének 73. évében elhunyt Tóth Ferenc, a DVSC 1979-es bajnokcsapatának labdarúgója

Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Elhunyt Tóth Ferenc labdarúgó

Tóth Ferenc életének 73. évében hunyt el, közölte hivatalos oldalán a DVSC. Az egykori középpályás 1978 és 1980 között csaknem 30 másod- és 3 első osztályú mérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben, és tagja volt annak a csapatnak, amelyik 1979-es bajnokként jutott fel az NB I-be 15 év után.

Tóth Ferenc komoly érdemeket szerzett az egész várost megmozgató sikerben, ugyanis abban az idényben 5 gólt lőtt.

„A DVSC részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, Tóth Ferenc emlékét örökre megőrizzük!” – olvasható a klub által kiadott közleményben.