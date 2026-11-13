Az Újpest FC a hivatalos honlapján tudatta, hogy szerződést hosszabbított Patrizio Stronatival. A 31 éves középső védő 2026 januárjában érkezett a lila-fehér csapathoz, tavasszal minden mérkőzést végigjátszott az NB I-ben, és a 2026/27-es szezonban is minden játékpercet a pályán töltött az OTP Bank Ligában.

Patrizio Stronati a Ferencváros elleni derbin lőtte első gólját az Újpest színeiben

Fotó: MW

Újpesten marad a csapat egyik legfontosabb játékosa

A cseh–olasz kettős állampolgárságú játékos 29 mérkőzésen egyszer talált be az Újpest színeiben. A találata örökre emlékezetes marad, ugyanis szeptemberben, a Groupama Arénában rendezett Ferencváros elleni derbin (2–2) volt eredményes, így oroszlánrészt vállalt abban, hogy az Újpest pontot szerzett idegenben.

„Patrizio Stronatiban megvan az a mentalitás és intenzitás, ami pláne védőként elengedhetetlen ahhoz, hogy jól végezze a munkáját. Nemcsak a mérkőzéseken remekel, hanem az edzéseken is példát mutat, és kiváló hatással van a fiatalokra is. Örülünk, hogy úgy döntött, nálunk marad. Hiszek abban, hogy ha így folytatja, és ennyit beletesz a közösbe, akkor még sok örömet fog nekünk okozni”

– idézik a klub honlapján Dárdai Pált, az Újpest sportigazgatóját.

A lila-fehérek 13 lejátszott mérkőzés után 18 megszerzett ponttal a hatodik helyen állnak az OTP Bank Ligában, azonban a listavezető Puskás Akadémia mögött csak hat pont a lemaradásuk.