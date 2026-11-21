Két rossz formában lévő csapat találkozott a labdarúgó NB I 14. fordulójában, amikor az Újpest FC a sereghajtó Kisvárda Master Good együttesét fogadta a Szusza Ferenc Stadionban. A mérkőzés különlegességét az adta, hogy a vendégek kispadján először ült a héten kinevezett Kuttor Attila, aki a hat bajnoki óta nyeretlen szabolcsiak vezetőedzőjeként Supka Attilát váltotta.

Nem bírt egymással az Újpest és a Kisvárda

Fotó: Kisvárda FC/Facebook

A lila-fehérek sem várhatták jó formában az összecsapást, hiszen előző négy bajnokijukból hármat elveszítettek, ugyanakkor hazai pályán jóval eredményesebben szerepeltek. Ráadásul a Kisvárda elleni legutóbbi két találkozójukat egyaránt megnyerték.

Az Újpest már a második percben megszerezhette volna a vezetést, ám Szendrei Norbert közeli lövésénél a kapufa és a bravúrral közbeavatkozó Popovics is kisegítette a vendégeket. Nem sokkal később a Kisvárda jutott büntetőhöz Szendrei kezezése miatt, de Bogár Gergő játékvezető a VAR segítségével visszanézte az esetet, és visszavonta az ítéletét.

A folytatásban mindkét oldalon akadtak lehetőségek, a vendégeknél Herc és Stronati próbálkozása is veszélyt jelentett. A 41. percben aztán újabb hatalmas újpesti helyzet maradt ki: a kontratámadás végén Matko tekerése a keresztlécen csattant, így gól nélkül vonultak szünetre a csapatok.

Két kapufa és elvett gól után sem született döntés az Újpest–Kisvárda meccsen

A fordulást követően ismét a lila-fehérek kerültek közel a vezetés megszerzéséhez, de Matko hiába vitte el a labdát Popovics mellett, túlságosan kisodródott. A másik oldalon Balogun fejelt ígéretes helyzetből mellé, majd az Újpest próbálta fokozni a nyomást.

A 69. percben Vlijter már a kapuba is betalált, ám les miatt érvénytelenítették a gólját. A VAR-vizsgálat megerősítette a pályán hozott döntést, igaz, csupán centimétereken múlt az eset.

Hat perccel később újabb óriási lehetőséget puskáztak el a hazaiak: Vlijter keresztpassza után Amenyido három méterről, teljesen üresen érkezve bombázott az üres kapu fölé. A hajrában az Újpest hiába próbálkozott, a vendégek védelme kitartott.