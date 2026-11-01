Az Újpest az utóbbi három fordulóban nem tudott nyerni, míg a Nyíregyháza egy hete meglepetést okozott, 2-1-re verte az éllovas Puskás Akadémiát. A Megyeri úton a lila-fehérek javítani tudtak, az Újpest–Nyíregyháza meccsen hátrányból győzött Szélesi Zoltán csapata.

Szélesi Zoltán győzelmet ünnepelt az Újpest–Nyíregyháza meccsen Fotó: ujpestfc.hu

Újpest–Nyíregyháza 2-1 (1-1)

Nem indult jól a mérkőzés az Újpest számára: Kvasina passzából Katona Bálint hat méterről gólt szerzett, de a partjelző lest jelzett. A VAR vizsgálta az esetet, és kiderült, Manner átadásánál Kvasina nem volt lesen, így szabályos helyzetből adott gólpasszt. A Nyíregyháza vezetett.

A 39. percben egyenlített az Újpest, Amenyido átadása után Krajcsovics átlépte a 16-os vonalát, majd kissé balról, ballal Dala fölött, félmagasan a kapu bal sarkába ívelt.

Az 59. percben fordított az Újpest, Matko lövése a felső lécről visszapattant, Amenyido pedig félfordulattal, a levegőbe ugorva a hálóba bombázott.

A ráadásban a csereként beállt Temesvári egyenlíthetett volna, remek fejest küldött kapura, Szappanos hatalmas bravúrral, vetődve ütötte ki a labdát. Több gól nem esett, az Újpest 2-1-re verte a Nyíregyházát.

Újpest–Nyíregyháza: lezárult a lilák rossz szériája

Az Újpest ezt megelőzően szeptember 20-án, a ZTE ellen nyert a magyar bajnokságban, és az ötödik helyre lépett. Bódog Tamás együttese, a Nyíregyháza az utolsó helyen maradt a tabellán.