Hiába volt 40-szeres magyar válogatott és az Újpest egyik meghatározó játékosa, Urbán Flórián ma már nem tud megélni a labdarúgásból. Az egykori kiváló védő évek óta taxizással keresi a kenyerét, miközben továbbra sem szakadt el szeretett sportágától. Jelenleg az NB III-ban sereghajtó BKV Előre vezetőedzőjeként próbálja megmenteni csapatát a kieséstől. A magyar futballból kiábrándult szakember azonban továbbra is ugyanolyan szenvedéllyel éli meg a mérkőzéseket, mint játékoskorában.

Urbán Flórián úgy érzi, a magyar labdarúgás cserben hagyta Fotó: Dömötör Csaba

Urbán Flórián továbbra is a futballnak él

A korábbi válogatott labdarúgó játékos-pályafutása befejezése után edzőként folytatta a munkát, az évek során több alacsonyabb osztályú csapat kispadján is megfordult, de az élvonalban is dolgozott. A Blikk állítása szerint bár komoly tapasztalatot szerzett, úgy érzi, a magyar labdarúgás cserben hagyta, ezért évek óta nem nyilatkozik a sajtónak. A futball iránti szeretete azonban töretlen, jelenleg az NB III-ban sereghajtó BKV Előrét próbálja megmenteni a kieséstől. Mindezt csak másodállásban teszi, hiszen a megélhetését évek óta taxizással biztosítja.

Urbán egy nehéz helyzetben lévő együttest vett át, amelynek korábbi vezetőedzője, Híres Gábor továbbra is a klubnál dolgozik, és segíti a munkáját. A Szolnoki MÁV elleni vasárnapi mérkőzésen jól látszott, hogy az egykori újpesti kedvenc semmit sem veszített a temperamentumából: szinte végig az oldalvonal mellett állt, folyamatosan irányította játékosait, és minden megmozdulásukra reagált.

A találkozó sokáig kedvezően alakult a BKV Előre számára, hiszen a hazaiak már két góllal is vezettek, a szolnokiak azonban a második félidőben felzárkóztak. Hiába védett büntetőt az Előre kapusa, a vendégek a 93. percben egy fejessel kiegyenlítettek, így a mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult. A lefújás után Urbán csalódottan tárta szét a karját, hiszen a három pont rendkívül fontos lett volna a bennmaradásért küzdő csapatnak, amely így továbbra is az utolsó helyen áll a tabellán.

A BKV Előrére az Újpest II és a Gyula elleni bajnoki vár, a klubnál pedig abban bíznak, hogy ezeken legalább két pontot sikerül szerezni, amivel életben tarthatják a bennmaradási reményeket a tavaszi folytatásra. Urbán Flórián mindenesetre tovább küzd, és bár a megélhetését jelenleg a taxizás biztosítja, a pálya szélén tanúsított szenvedélye jól mutatja, hogy számára továbbra is a labdarúgás jelenti az igazi hivatást.