Nagyon jó véleménnyel van Marco Rossi szövetségi kapitányról a magyar labdarúgó-válogatott újonca, Urblík József. A Vasas 30 éves játékosa hiába töltötte be a 21. életévét, amikor a szlovák U21-es nemzeti csapatban szerepelt, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tájékoztatása szerint nem volt akadálya annak, hogy az olasz szakember most meghívót küldjön neki – és Szoboszlai Dominik helyetteseként is számíthasson rá. Urblík elárulta, a szövetségi kapitány már 2019-ben is figyelte őt, de akkor még nem rendelkezett magyar állampolgársággal.
Urblík József magyar válogatottsága azért volt kérdéses, mert a bártfai születésű labdarúgó egyszer úgy szerepelt az U21-es szlovák válogatottban, hogy már betöltötte a 21. életévét. A FIFA viszont a kerethirdetés napjának reggelén arról tájékoztatta a Magyar Labdarúgó-szövetséget, hogy a 30 éves játékos magyar válogatottban való szereplésnek nincs akadálya. Marco Rossi szövetségi kapitány ezért meghívót küldött neki, és akár fontos szerep is hárulhat rá.
A képességei alapján adott esetben akár helyettesítheti is Szoboszlai Dominikot. Technikailag képzett labdarúgó, és a következő két mérkőzésen lehetnek olyan szituációk, amikor hasznát vehetjük a középpályán. Meglátjuk, hogyan tudja felvenni a nemzetközi iramot, illetve mennyire tud alkalmazkodni a különböző játékhelyzetekhez
– mondta a kerethirdetéskor Marco Rossi, akiről nagyon jó véleménnyel van Urblík József.
Urblík József véleménye Marco Rossiról
Csak jókat hallottam róla, remek edzőnek tartják. 2019-ben már beszélgettem vele, amikor a Puskás Akadémiával Spanyolországban edzőtáboroztunk. Már akkor figyelt engem, de még nem rendelkeztem magyar állampolgársággal. Most szerencsére ez is rendeződött, nagyon örülök a meghívónak, és annak, hogy egy ilyen nagyszerű szakemberrel dolgozhatok együtt
– idézi a CsakFoci a 30 éves labdarúgó sport.aktuality.sk-nak adott interjúját.
Urblík József elmondta azt is, Szlovákiából senki sem kereste meg, ezért nem kellett sokat mérlegelnie a lehetőségeket.
Minden labdarúgó arról álmodik, hogy egyszer válogatott legyen. Nagyon örülök, hogy ez nekem is sikerült, különösen pedig annak, hogy Magyarországot képviselhetem. Kilenc éve élek itt, és a családommal a pályafutásom befejezése után is Magyarországon szeretnénk maradni
– fogalmazott a Vasas játékosa.
A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése:
- Georgia-Magyarország, november 14., 18.00
- Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45