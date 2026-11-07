Nagyon jó véleménnyel van Marco Rossi szövetségi kapitányról a magyar labdarúgó-válogatott újonca, Urblík József. A Vasas 30 éves játékosa hiába töltötte be a 21. életévét, amikor a szlovák U21-es nemzeti csapatban szerepelt, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tájékoztatása szerint nem volt akadálya annak, hogy az olasz szakember most meghívót küldjön neki – és Szoboszlai Dominik helyetteseként is számíthasson rá. Urblík elárulta, a szövetségi kapitány már 2019-ben is figyelte őt, de akkor még nem rendelkezett magyar állampolgársággal.

Urblík József nagyon jó véleménnyel van Marco Rossi szövetségi kapitányról

Fotó: Balogh Lászó / Vasas FC

Urblík József magyar válogatottsága azért volt kérdéses, mert a bártfai születésű labdarúgó egyszer úgy szerepelt az U21-es szlovák válogatottban, hogy már betöltötte a 21. életévét. A FIFA viszont a kerethirdetés napjának reggelén arról tájékoztatta a Magyar Labdarúgó-szövetséget, hogy a 30 éves játékos magyar válogatottban való szereplésnek nincs akadálya. Marco Rossi szövetségi kapitány ezért meghívót küldött neki, és akár fontos szerep is hárulhat rá.

A képességei alapján adott esetben akár helyettesítheti is Szoboszlai Dominikot. Technikailag képzett labdarúgó, és a következő két mérkőzésen lehetnek olyan szituációk, amikor hasznát vehetjük a középpályán. Meglátjuk, hogyan tudja felvenni a nemzetközi iramot, illetve mennyire tud alkalmazkodni a különböző játékhelyzetekhez

– mondta a kerethirdetéskor Marco Rossi, akiről nagyon jó véleménnyel van Urblík József.

Urblík József véleménye Marco Rossiról

Csak jókat hallottam róla, remek edzőnek tartják. 2019-ben már beszélgettem vele, amikor a Puskás Akadémiával Spanyolországban edzőtáboroztunk. Már akkor figyelt engem, de még nem rendelkeztem magyar állampolgársággal. Most szerencsére ez is rendeződött, nagyon örülök a meghívónak, és annak, hogy egy ilyen nagyszerű szakemberrel dolgozhatok együtt

– idézi a CsakFoci a 30 éves labdarúgó sport.aktuality.sk-nak adott interjúját.

Urblík József elmondta azt is, Szlovákiából senki sem kereste meg, ezért nem kellett sokat mérlegelnie a lehetőségeket.

Minden labdarúgó arról álmodik, hogy egyszer válogatott legyen. Nagyon örülök, hogy ez nekem is sikerült, különösen pedig annak, hogy Magyarországot képviselhetem. Kilenc éve élek itt, és a családommal a pályafutásom befejezése után is Magyarországon szeretnénk maradni

– fogalmazott a Vasas játékosa.