Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya három újoncot hívott be a nemzeti csapat keretébe a következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésre. A paksi Pető Milán, valamint a debreceni Szendrei Ákos beválogatása mellett a legnagyobb visszhangot a Vasas csapatában futballozó Urblík József meghívása váltotta ki, ugyanis nemrég még mindenki úgy tudta, hogy a 30 éves középpályás nem lehet válogatott.
Szeptemberben az Origo is arról írt, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkező futballista esetében van egy olyan körülmény, amely végleg bezárta előtte a nemzeti csapat kapuját: 21 éves kora után lépett pályára a szlovák U21-es válogatottban.
„A FIFA jelenlegi szabályzata szerint Urblík József nem lehet magyar válogatott. Ha egy játékos 21 éves kora után pályára lép egy adott ország U21-es együttesében, akkor azt követően már nem képviselhet más országot. Emiatt kizárt, hogy a jövőben pályára lépjen a magyar labdarúgó-válogatottban” – mondta az M4 Sportnak Szabó Gergő, a magyar válogatott sajtófőnöke.
Szoboszlait pótolhatja a válogatottban a Vasas bombázója?
Most azonban kiderült, hogy a nemzetközi szövetség (FIFA) több kategóriára bontja az országváltási lehetőségeket. Ennek köszönhetően Urblík József mégis szerepelhet a magyar válogatottban. Ezt kedden reggel a FIFA is megerősítette, így a Vasas középpályása be is került Marco Rossi keretébe.
Urblík József pályafutását már nagyon régóta figyelemmel követem. Még a Puskás Akadémiánál eltöltött időszakában ismertem meg, 2019-ben pedig a marbellai edzőtáborban személyesen is találkoztam vele”
– mondta Marco Rossi a kedd délutáni sajtótájékoztatón.
A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember arról is beszélt, hogy a Vasas középpályása akár Szoboszlai Dominikot is pótolhatja a keretben.
A képességei alapján adott esetben akár helyettesítheti is Szoboszlai Dominikot. Technikailag képzett labdarúgó, és a következő két mérkőzésen lehetnek olyan szituációk, amikor hasznát vehetjük a középpályán. Meglátjuk, hogyan tudja felvenni a nemzetközi iramot, illetve mennyire tud alkalmazkodni a különböző játékhelyzetekhez”
– mondta a szövetségi kapitány Urblík Józsefről, aki az idei szezonban 12 mérkőzésen öt gólt szerzett és hat gólpasszt adott a Vasas színeiben.
A 30 éves középpályásnak egyébként már régóta dédelgetett álma a magyar válogatottság. Egy 2024-ben az Origónak adott interjúban Urblík József elmondta, hogy szeretne egyszer bekerülni a nemzeti csapatba.
„Amikor a Puskás Akadémiánál játszottam, az első félévem után beszéltem vele egyszer, de akkor még nem voltam magyar állampolgár. Nyilván nagyon szeretnék ott lenni, de legyünk reálisak. Marco Rossi nem válogat be senkit az NB II-ből, és egyelőre a játékomat sem gondolom olyannak, hogy erről reálisan beszélgethessünk. Ha az élvonalban lennénk, akkor lehet, hogy fel tudnám kelteni a figyelmét, de egyelőre ettől még messze vagyunk” – mondta akkor a még az NB II-ben futballozó középpályás, aki az idei szezonban nemcsak Marco Rossi, hanem minden magyar futballszurkoló figyelmét felkeltette.
A korábbi válogatott középpályás fia is bekerült a nemzeti csapatba
A 21 éves Pető Milán annak a Pető Tamásnak a fia, aki játékosként 14-szer lépett pályára a magyar válogatottban. A Videoton, az Újpest, a Vasas és a holland NAC Breda egykori játékosa védekező középpályásként futballozott, fia viszont támadóként remekel a Paks csapatában.
Pető Milán Veszprémben kezdett futballozni, onnan került a Videoton utánpótlásába. A székesfehérvári csapatban mutatkozott be az NB I-ben, majd a kieséssel zárult 2024/25-ös szezont követően Paksra igazolt. A fiatal játékos tavaly még nem tudott stabil helyet kiharcolni magának a tolnai csapatban, így januárban kölcsönbe a Diósgyőr együtteséhez került. Nyáron aztán visszatért az Atomvárosba, és beverekedte magát Bognár György együttesébe, amelyben az idei szezonban 14 mérkőzésen már hat gólnál jár.
Nem akartam elhinni, hogy ez tényleg igaz. Reggel fél kilenckor hívtak, amikor éppen úton voltam Paksra, edzésre. Nem tudom leírni, milyen érzések kavarogtak bennem, óriási öröm töltött el”
– árulta el a közmédiának Pető Milán, kiemelve, hogy a hírt rögtön megosztotta a családjával.
Édesapja, a 14-szeres válogatott Pető Tamás is rendkívül büszke a fiára. Sok sikert kívánt neki, és arra biztatta, hogy folytassa ugyanígy.
Szeretném mindezt egyre magasabb szintre emelni. Úgy érzem, idén érkezett el az az áttörés, amely eddig nem jött össze. Egyelőre nagyon jól haladok a magam elé kitűzött cél felé, dolgozom, és próbálom fenntartani ezt a szintet”
– fogalmazott Pető, aki kiemelte, hogy nagyon sokat köszönhet Bognár Györgynek azért, mert a vezetőedző nagy bizalommal fogadta, miután nyáron visszatért a klubhoz.
Debrecenben talált magára a válogatott újonca
A szekszárdi születésű Szendrei Ákos Pakson kezdett el futballozni, de nem tudta megvetni a lábát a tolnai csapatban. Az elmúlt években szerepelt Dunaszerdahelyen, Székesfehérváron, Győrben, Mezőkövesden, valamint Kecskeméten is. Nyáron aztán a Paks eladta a Debrecennek, ahol a fiatal támadó szárnyalni kezdett.
Szendrei az idei szezonban 17 mérkőzésen hat gólt szerzett és három gólpasszt adott, most pedig lehetősége nyílik arra, hogy megmutassa magát a magyar válogatottban is.
Pető Milán technikás és gyors játékos, ráadásul gólveszélyes. Szendrei Ákos keményen dolgozik a Debrecenben, jó munkát végez, jól támadja az ellenfelet a középpályán, a védekezése is dicséretes”
– jellemezte a szövetségi kapitány a debreceni támadót.
Marco Rossi a keddi sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a magyar válogatott hét-nyolc játékosát is eltiltás fenyegeti a korábban begyűjtött sárga lapok miatt, így a novemberi mérkőzéseken mindenkire szükség lehet.
A magyar válogatott november 14-én Tbilisziben Georgia vendége lesz, három nappal később pedig Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában. Két fordulóval a Nemzetek Ligája csoportküzdelmeinek vége előtt a magyar válogatott hét ponttal a második helyen áll az északírek mögött.
A csoportelső feljut az A divízióba, a második helyezett osztályozót játszik a feljutásért, a harmadik helyezett a B divízióban marad, míg a negyedik osztályozóra kényszerül a bennmaradásért.