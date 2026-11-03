Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya három újoncot hívott be a nemzeti csapat keretébe a következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésre. A paksi Pető Milán, valamint a debreceni Szendrei Ákos beválogatása mellett a legnagyobb visszhangot a Vasas csapatában futballozó Urblík József meghívása váltotta ki, ugyanis nemrég még mindenki úgy tudta, hogy a 30 éves középpályás nem lehet válogatott.

Urblík József mégis pályára léphet a magyar válogatottban

Fotó: Vasas FC/Tóth Patrik

Szeptemberben az Origo is arról írt, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkező futballista esetében van egy olyan körülmény, amely végleg bezárta előtte a nemzeti csapat kapuját: 21 éves kora után lépett pályára a szlovák U21-es válogatottban.

„A FIFA jelenlegi szabályzata szerint Urblík József nem lehet magyar válogatott. Ha egy játékos 21 éves kora után pályára lép egy adott ország U21-es együttesében, akkor azt követően már nem képviselhet más országot. Emiatt kizárt, hogy a jövőben pályára lépjen a magyar labdarúgó-válogatottban” – mondta az M4 Sportnak Szabó Gergő, a magyar válogatott sajtófőnöke.

​Szoboszlait pótolhatja a válogatottban a Vasas bombázója?

Most azonban kiderült, hogy a nemzetközi szövetség (FIFA) több kategóriára bontja az országváltási lehetőségeket. Ennek köszönhetően Urblík József mégis szerepelhet a magyar válogatottban. Ezt kedden reggel a FIFA is megerősítette, így a Vasas középpályása be is került Marco Rossi keretébe.

Urblík József pályafutását már nagyon régóta figyelemmel követem. Még a Puskás Akadémiánál eltöltött időszakában ismertem meg, 2019-ben pedig a marbellai edzőtáborban személyesen is találkoztam vele”

– mondta Marco Rossi a kedd délutáni sajtótájékoztatón.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember arról is beszélt, hogy a Vasas középpályása akár Szoboszlai Dominikot is pótolhatja a keretben.

A képességei alapján adott esetben akár helyettesítheti is Szoboszlai Dominikot. Technikailag képzett labdarúgó, és a következő két mérkőzésen lehetnek olyan szituációk, amikor hasznát vehetjük a középpályán. Meglátjuk, hogyan tudja felvenni a nemzetközi iramot, illetve mennyire tud alkalmazkodni a különböző játékhelyzetekhez”

– mondta a szövetségi kapitány Urblík Józsefről, aki az idei szezonban 12 mérkőzésen öt gólt szerzett és hat gólpasszt adott a Vasas színeiben.