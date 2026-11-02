A Liverpool hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett az Arsenaltól a Premier League rangadóján. A mérkőzés után Virgil van Dijk, a Vörösök csapatkapitánya csalódottan értékelt, és egy vitatott büntetőgyanús esetet is szóba hozott. A holland védő szerint csapata többet is kihozhatott volna a mérkőzésből, és úgy véli, a Liverpoolnak eredményeket kell produkálnia.

Virgil van Dijk csalódott volt a vereség után Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Liverpool–Arsenal 0-1 (0-1)

Van Dijk nem titkolta, mennyire csalódott az Arsenal elleni vereség miatt. A Liverpoolnak hazai pályán voltak lehetőségei, Florian Wirtz például a kapufát találta el, de statisztika kínos képet mutat: a Liverpool kaput eltaláló lövés nélkül zárta a meccset.

Csalódottság. Itthon játszottunk, és megvoltak a lehetőségeink. Mindent megpróbáltunk. Tehettünk volna egy kicsit többet is...

– fogalmazott a Sky Sportsnak a holland válogatott védő.

A Liverpool csapatkapitánya szerint a kapott gól után jobban futballoztak, és úgy érezte, sikerülhetett volna megfordítaniuk a mérkőzést. A játékvezetői döntésekről is beszélt, véleménye szerint 11-es járt volna nekik, amikor Alexander Isakot a mezénél fogva visszahúzták a 16-oson belül, ám nem akart hosszasan vitatkozni az esetről.

Van Dijk szerint mindegy mit mond

„A futballban a játékvezetők hozzák meg a kulcsfontosságú döntéseket, nekünk pedig ezzel kell boldogulnunk a pályán. Részemről nincs értelme ezt tovább vitatni” – mondta.

Amikor arról kérdezték, Isaknak határozottabban kellett volna-e reklamálnia az eset után, Van Dijk azt mondta, rengeteg kamera rögzíti a mérkőzéseket, majd sportszerűen gratulált az Arsenalnak.

Úgy tűnik, a holland védőnek most lett elege, mert szerinte teljesen mindegy mit mond...

A valóság az, hogy kikaptunk, és ez egy nagy csapás. Teljesen mindegy, mit mondok, mert bármit is nyilatkozom, az bekerül a médiába. Én most csak arra a tényre koncentrálok, hogy veszítettünk. Ti pedig nyugodtan vitatkozhattok azon, hogy meg kellett-e volna adni a büntetőt”

– tette hozzá.

A holland védő a Liverpool helyzetéről és az új játékosok beilleszkedéséről is beszélt. Szerinte az építkezéshez időre, kemény munkára és nehéz pillanatok átélésére is szükség van, ugyanakkor a klubnál nem lehet sokáig eredmények nélkül maradni.