Az AEK Athén a Como vendégeként lépett pályára kedd este a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában, ám a görög együttes 1–0-s vereséget szenvedett Olaszországban. Míg Vitális Milán a kezdőcsapatban kapott helyet, addig Varga Barnabást a második félidőben, csereként küldte pályára Marko Nikolics vezetőedző. A magyar válogatott csatár azonban nem tudott segíteni csapatán, teljesítményét pedig a külföldi sajtóban is bírálták.

Nem kímélték Varga Barnabást az újabb BL-vereség után Fotó: Alessio De Marco / ZUMA Press Wire

Nem kímélték Varga Barnabást az újabb BL-vereség után

A Cesc Fabregas irányította Como már az első félidőben megszerezhette volna a vezetést, Lucas Da Cunha azonban elhibázta a hazaiak tizenegyesét. A szünet előtt a görögöknek is akadtak lehetőségeik, ám Robert Sánchez védéseinek köszönhetően gól nélküli döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok. A második játékrész elején Vitális Milán is megpróbálkozott egy lövéssel, de nem találta el a kaput. A találkozó az 57. percben dőlt el, amikor Luis Milla mintegy 18 méterről gyönyörű gólt szerzett. A hátrányba kerülő athéniak vezetőedzője öt perccel később Varga Barnabást is bevetette, a magyar támadó Dereck Kutesát váltotta. A vendégek a hajrában közel jártak az egyenlítéshez, Harold Moukoudi fejese azonban elkerülte a kaput, így az olasz együttes otthon tartotta a három pontot.

Az angol nyelvű Sportsdunia a találkozót követően elkészítette játékosértékelését, amelyben Varga Barnabás teljesítményét is kritizálta.

A cikk szerzője a lehetséges tízből hatos osztályzatot adott a magyar válogatott csatárnak, és korántsem festett hízelgő képet a játékáról.

Az újságíró szerint Varga nem sokkal a beállása után lesre futott, ami jól jellemezte, mennyire kevéssé tudott bekapcsolódni csapata játékába. Bár igyekezett megküzdeni a felívelt labdákért, csak ritkán sikerült azokat megfelelően megjátszania, a Como védői pedig különösebb nehézség nélkül semlegesítették a magyar támadót.

A portál azt is kiemelte, hogy Varga egyetlen lövésig sem jutott, és igazán komoly gólszerzési lehetősége sem akadt. Az értékelés szerint a magyar csatár észrevétlen maradt a pályán, és nem tudott érdemi hatást gyakorolni a mérkőzés alakulására.

Az AEK Athén sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el a Bajnokok Ligájában, és öt forduló után továbbra is mindössze három ponttal áll, így egyre nehezebb helyzetbe kerül a továbbjutásért folytatott küzdelemben.