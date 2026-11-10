Az AEK Athén-Levadiakosz mérkőzést Varga Barnabás remek fejesgólja döntötte el, a vasárnapi bajnokit a hazai csapat 2-1-re nyerte. A találkozó után a vendégek vezetőedzője, Iliasz Haralambusz élesen bírálta a játékvezetést, és több vitatott döntést is számonkért a bírón. A történtek után az athéni klub sem maradt csendben, az AEK közleményt adott ki, melyben a játékvezető döntéseire, valamint az elmúlt két napban elhangzott kritikákra reagált.

Varga Barnabás villanása kellett az AEK Athén sikeréhez

Fotó: gazzetta.gr/

Az AEK szerint Varga Barnabást megütötték, elmaradt egy piros lap

Az AEK szerint a Levadiakosz elleni találkozón a játékvezetés „nem állt a helyzet magaslatán”.

A klub külön kiemelte, hogy az ellenfél egyik játékosát nem állították ki, miután az megütötte Varga Barnabást,

holott az eset a bíró szeme előtt történt. A közleményben az athéniak hangot emleltek azokkal szemben, akik szerint a játékvezetők rendszeresen az AEK javára tévednek.

„Az AEK tudatosan döntött úgy, hogy a Levadiakosz elleni mérkőzés után nem nyilvánul meg. Nem áll szándékunkban mesterséges feszültségeket szítani. Az elmúlt 48 órában történtek mellett azonban már nem mehetünk el szó nélkül, különösen azokkal szemben, akik hivatásszerűen űzik a propagandát, és az állítólagos objektivitásukat arra használják, hogy elfedjék más klubokhoz fűződő, jól ismert szakmai függőségeiket. A játékvezetés nem állt a helyzet magaslatán, annak ellenére sem, hogy úgy gondoljuk, nem rossz szándék vezérelte a bírókat. A VAR kijavított bizonyos döntéseket, pontosan úgy, ahogyan az a feladata.

A szelektív felháborodásból természetesen kimarad az a tény, hogy a Levadiakosz egyik játékosát nem állították ki egy sportszerűtlen eset után,

amely a pálya közepén, szó szerint a játékvezető szeme előtt történt” – utalt a klub a közleményben a Vargát érintő esetre.

A Varga Barnabással történtek mellett nem ment el szó nélkül az AEK

Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

A válogatott szünetet követően az AEK a Kalamata otthonában lép pályára, majd jön a Bajnokok Ligájában a kiváló formába lendült Como elleni, idegenbeli mérkőzés. A címvédő athéni csapat a görög bajnokságban a tabella harmadik helyén áll, a BL-alapszakaszban pedig a 29. pozíciót foglalja el.