A görög bajnokság fegyelmi bizottsága az AEK Athén mellett az Olympiakoszt és a Panathinaikoszt is megbüntette a 10. fordulóban történt szurkolói rendbontások miatt. A Varga Barnabást és Vitális Milánt foglalkoztató athéniak kapták a legsúlyosabb szankciót, a klubnak 13 ezer eurót kell fizetnie.

Varga Barnabásék kemény büntetést kaptak

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Varga Barnabásékat megbüntették

A bizottság megállapította, hogy az AEK Athén elkövette a terhére rótt fegyelmi vétségeket. A klubra 12 ezer eurós pénzbüntetést szabtak ki az első szabályszegés miatt. A szankciónál súlyosbító körülményként vették figyelembe, hogy az AEK a mostani idényben már két korábbi mérkőzésen is elkövetett hasonló vétséget, amelyek miatt jogerősen elmarasztalták. A teljes pénzbüntetés összege végül 13 ezer euró lett, a határozat a november 8-án rendezett AEK-Levadiakosz mérkőzésre vonatkozik. A másik két görög óriás sem úszta meg, az Olympiakoszt 5 ezer eurós, a Panathinaikoszt 2 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtották.

Varga Barnabás villanása kellett az AEK Athén sikeréhez

Fotó: gazzetta.gr/

A Levadiakosz elleni bajnokin Varga fejesgólja döntött, a magyar válogatott csatárról elismerően írtak a mérkőzés után. A 32 éves támadó csapata házi gólkirálya az idényben, sérülése után újra elkapta a fonalat, visszatérése óta már a második gólját szerezte.

Vargára és Vitálisra most a Nemzetek Ligájában vár fontos feladat, Marco Rossi együttese szombaton Grúziában lép pályára, kedden pedig a Puskás Arénában fogadja a csoportelső északíreket.

Az AEK a válogatott szünet után a Kalamata otthonában játszik a bajnokságban, majd a jön a Bajnokok Ligája meglepetéscsapata, az olasz Como elleni idegenbeli mérkőzés.