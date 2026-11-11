Az AEK Athén házi gólkirálya, Varga Barnabás a Levadiakosz elleni hétvégi bajnokin ismét bebizonyította, milyen kivételes a fejjátéka. A magyar válogatott csatár a szezon kezdete óta rendkívül eredményes, és a statisztikák is alátámasztják, mennyire fontos szerepet tölt be csapatában.
Varga Barnabás győztes góllal hívta fel magára a figyelmet
Varga kiválóan kezdte a szezont, majd szeptember közepén rendkívül balszerencsés volt, ugyanis combizom-sérülést szenvedett a Panszerraikosz elleni Görög Kupa-mérkőzésen, így hetekre kidőlt a sorból. A gólerős támadó az októberi Nemzetek Ligája-meccseket kihagyta, és klubja is kénytelen volt nélkülözni őt egy jó ideig. Visszatérése után némi időre volt szüksége, hogy ismét elérje legjobb formáját. A Bajnokok Ligája alapszakaszában még nem tudott eredményes lenni, a bajnokságban azonban jöttek a gólok.
Varga a Panetolikosz elleni találkozón büntetőből talált be, a Levadiakosz elleni, vasárnapi összecsapáson pedig remek fejessel szerzett vezetést,
és mint később kiderült, győzelmet az AEK-nak.
Vargát a mérkőzés legjobbjának választották, a magyar támadó pedig jelezte, hogy eltökélt szándéka visszatérni legjobb formájához. „Az utóbbi mérkőzéseken nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan szerettem volna. Remélem azonban, hogy ezzel a góllal ismét visszatérek a jó formámhoz, és ugyanígy folytatom” – mondta a 32 éves csatár az AEK TV-nek, amikor átvette a meccs legjobbjának járó díját.
Varga Barnabás rendkívül hatékonyan futballozik
A szezon kezdete óta Varga az egyik legmeghatározóbb játékosa Marko Nikolics csapatának. Az AEK szerb vezetőedzője nem győzte hangsúlyozni, mennyire várta már a magyar támadó visszatérését, ami jól mutatja, milyen fontos szerepet tölt be a csapat játékában.
A számok önmagukért beszélnek: a Fraditól igazolt játékos minden sorozatot figyelembe véve 15 mérkőzésen 10 gólt szerzett már az idényben.
A görög gazzetta.gr sportoldal felhívta rá a figyelmet, hogy a futballstatisztikákkal foglalkozó Wyscout adatai szerint Varga hatékonysága egészen kiváló: mérkőzésenként 0,89 gólt átlagol, miközben a várható góljainak (xG) értéke mindössze 0,49. Mindez azt jelenti, hogy több gólt szerez annál, mint amennyit a helyzetei minősége alapján várni lehetne tőle, magyarán könyörtelen a kapu előtt.
Varga Barnabás a levegő ura, a fontos gólok mestere
Varga legerősebb fegyvere korábban is a fejjátéka volt, és ez most sincs másképp. A levegőben uralja a párharcokat, az ellenfél védőinek pedig rendkívül nehéz őt megállítaniuk. Jelenléte nem csupán azért fontos az AEK számára, mert könnyedén szerez fejes gólokat, hanem azért is, mert a mérkőzések során rengeteg fejpárbajt vállal, melyek többségét meg is nyeri.
A megnyert légi párharcainak aránya 64,4, ezzel óriási segítséget nyújt csapatának a támadásépítésekben.
Varga az AEK legfontosabb gólszerzője is egyben: az idényben szerzett eddigi tíz találatából hét kifejezetten döntő jelentőségű volt. A Levszki Szófia elleni BL-playoffban ő biztosította be a győzelmet a második és a harmadik góljával. Az Iraklisz ellen is a magyar gólvágó találata nyitotta meg az utat a siker felé, a Kifiszia ellen szintén Varga szerezte a vezető gólt – bár ez végül nem volt elegendő az AEK győzelméhez. Az Arisz ellen az első két találat fűződött a nevéhez, amelyek megalapozták a csapat magabiztos sikerét, a Levadiakosz ellen pedig a sokat emlegetett fejesével fordított az AEK.
Hidegvér és precizitás – így jellemzik Varga Barnabás különleges teljesítményét Görögországban.
Athénban máris közönségkedvenccé vált, a csapat háza táján biztosak benne, hogy a szezon során további remekbe szabott gólokkal segíti majd sikerekhez az AEK-et. Vargára novemberben a válogatottban is fontos szerep vár, a georgiaiak és az északírek retteghetnek, ha a „levegő urának” becézett klasszist a 16-oson belül megtalálják a beadások.
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