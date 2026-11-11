Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Rendkívüli

Marsi Anikó visszatér a képernyőre: az Origón indul új műsora

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az AEK Athén magyar válogatott sztárjáról szuperlatívuszokban beszélnek Görögországban. Varga Barnabásról megjelent egy figyelemre méltó elemzés, amely fontos statisztikákra hivatkozva mutatja be, mennyire nélkülözhetetlen a 32 éves csatár klubja számára.

Az AEK Athén házi gólkirálya, Varga Barnabás a Levadiakosz elleni hétvégi bajnokin ismét bebizonyította, milyen kivételes a fejjátéka. A magyar válogatott csatár a szezon kezdete óta rendkívül eredményes, és a statisztikák is alátámasztják, mennyire fontos szerepet tölt be csapatában.

Varga Barnabás a levegő ura a görög sajtó szerint
Varga Barnabás a levegő ura a görög sajtó szerint
Fotó: gazzetta.gr/football/

Varga Barnabás győztes góllal hívta fel magára a figyelmet

Varga kiválóan kezdte a szezont, majd szeptember közepén rendkívül balszerencsés volt, ugyanis combizom-sérülést szenvedett a Panszerraikosz elleni Görög Kupa-mérkőzésen, így hetekre kidőlt a sorból. A gólerős támadó az októberi Nemzetek Ligája-meccseket kihagyta, és klubja is kénytelen volt nélkülözni őt egy jó ideig. Visszatérése után némi időre volt szüksége, hogy ismét elérje legjobb formáját. A Bajnokok Ligája alapszakaszában még nem tudott eredményes lenni, a bajnokságban azonban jöttek a gólok. 

Varga a Panetolikosz elleni találkozón büntetőből talált be, a Levadiakosz elleni, vasárnapi összecsapáson pedig remek fejessel szerzett vezetést, 

és mint később kiderült, győzelmet az AEK-nak.

Vargát a mérkőzés legjobbjának választották, a magyar támadó pedig jelezte, hogy eltökélt szándéka visszatérni legjobb formájához. „Az utóbbi mérkőzéseken nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan szerettem volna. Remélem azonban, hogy ezzel a góllal ismét visszatérek a jó formámhoz, és ugyanígy folytatom” – mondta a 32 éves csatár az AEK TV-nek, amikor átvette a meccs legjobbjának járó díját.

Varga Barnabás rendkívül hatékonyan futballozik

A szezon kezdete óta Varga az egyik legmeghatározóbb játékosa Marko Nikolics csapatának. Az AEK szerb vezetőedzője nem győzte hangsúlyozni, mennyire várta már a magyar támadó visszatérését, ami jól mutatja, milyen fontos szerepet tölt be a csapat játékában. 

A számok önmagukért beszélnek: a Fraditól igazolt játékos minden sorozatot figyelembe véve 15 mérkőzésen 10 gólt szerzett már az idényben. 

A görög gazzetta.gr sportoldal felhívta rá a figyelmet, hogy a futballstatisztikákkal foglalkozó Wyscout adatai szerint Varga hatékonysága egészen kiváló: mérkőzésenként 0,89 gólt átlagol, miközben a várható góljainak (xG) értéke mindössze 0,49. Mindez azt jelenti, hogy több gólt szerez annál, mint amennyit a helyzetei minősége alapján várni lehetne tőle, magyarán könyörtelen a kapu előtt.

Barnabás Varga celebrates during the UEFA Champions League qualifying playoff - second leg football match between AEK Athens (AEK) and PFC Levski Sofia at the OPAP Arena in Athens, Greece, on August 26, 2026 (Photo by Menelaos Myrillas / SOOC via AFP)
Varga Barnabás szenzációs ütemben termeli a gólokat
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Varga Barnabás a levegő ura, a fontos gólok mestere

Varga legerősebb fegyvere korábban is a fejjátéka volt, és ez most sincs másképp. A levegőben uralja a párharcokat, az ellenfél védőinek pedig rendkívül nehéz őt megállítaniuk. Jelenléte nem csupán azért fontos az AEK számára, mert könnyedén szerez fejes gólokat, hanem azért is, mert a mérkőzések során rengeteg fejpárbajt vállal, melyek többségét meg is nyeri. 

A megnyert légi párharcainak aránya 64,4, ezzel óriási segítséget nyújt csapatának a támadásépítésekben.

Varga az AEK legfontosabb gólszerzője is egyben: az idényben szerzett eddigi tíz találatából hét kifejezetten döntő jelentőségű volt. A Levszki Szófia elleni BL-playoffban ő biztosította be a győzelmet a második és a harmadik góljával. Az Iraklisz ellen is a magyar gólvágó találata nyitotta meg az utat a siker felé, a Kifiszia ellen szintén Varga szerezte a vezető gólt – bár ez végül nem volt elegendő az AEK győzelméhez. Az Arisz ellen az első két találat fűződött a nevéhez, amelyek megalapozták a csapat magabiztos sikerét, a Levadiakosz ellen pedig a sokat emlegetett fejesével fordított az AEK.

Barnabás Varga in action during the UEFA Champions League qualifying playoff - second leg football match between AEK Athens (AEK) and PFC Levski Sofia at the OPAP Arena in Athens, Greece, on August 26, 2026 (Photo by Menelaos Myrillas / SOOC via AFP)
Varga Barnabás fejjátéka párját ritkítja
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Hidegvér és precizitás – így jellemzik Varga Barnabás különleges teljesítményét Görögországban.

Athénban máris közönségkedvenccé vált, a csapat háza táján biztosak benne, hogy a szezon során további remekbe szabott gólokkal segíti majd sikerekhez az AEK-et. Vargára novemberben a válogatottban is fontos szerep vár, a georgiaiak és az északírek retteghetnek, ha a „levegő urának” becézett klasszist a 16-oson belül megtalálják a beadások.

  • Kapcsolódó cikkek
Varga Barnabást megütötték, fontos közleményt adtak ki a botrányos meccs után
Varga Barnabás kimondta azt, amit minden magyar szurkoló hallani akart
Óriási a feszültség a magyar válogatott ellenfele miatt, megszólalt a szövetségi kapitány
Szóljon hozzá!