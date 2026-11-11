Az AEK Athén házi gólkirálya, Varga Barnabás a Levadiakosz elleni hétvégi bajnokin ismét bebizonyította, milyen kivételes a fejjátéka. A magyar válogatott csatár a szezon kezdete óta rendkívül eredményes, és a statisztikák is alátámasztják, mennyire fontos szerepet tölt be csapatában.

Varga Barnabás a levegő ura a görög sajtó szerint

Fotó: gazzetta.gr/football/

Varga Barnabás győztes góllal hívta fel magára a figyelmet

Varga kiválóan kezdte a szezont, majd szeptember közepén rendkívül balszerencsés volt, ugyanis combizom-sérülést szenvedett a Panszerraikosz elleni Görög Kupa-mérkőzésen, így hetekre kidőlt a sorból. A gólerős támadó az októberi Nemzetek Ligája-meccseket kihagyta, és klubja is kénytelen volt nélkülözni őt egy jó ideig. Visszatérése után némi időre volt szüksége, hogy ismét elérje legjobb formáját. A Bajnokok Ligája alapszakaszában még nem tudott eredményes lenni, a bajnokságban azonban jöttek a gólok.

Varga a Panetolikosz elleni találkozón büntetőből talált be, a Levadiakosz elleni, vasárnapi összecsapáson pedig remek fejessel szerzett vezetést,

és mint később kiderült, győzelmet az AEK-nak.

Vargát a mérkőzés legjobbjának választották, a magyar támadó pedig jelezte, hogy eltökélt szándéka visszatérni legjobb formájához. „Az utóbbi mérkőzéseken nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan szerettem volna. Remélem azonban, hogy ezzel a góllal ismét visszatérek a jó formámhoz, és ugyanígy folytatom” – mondta a 32 éves csatár az AEK TV-nek, amikor átvette a meccs legjobbjának járó díját.

Varga Barnabás rendkívül hatékonyan futballozik

A szezon kezdete óta Varga az egyik legmeghatározóbb játékosa Marko Nikolics csapatának. Az AEK szerb vezetőedzője nem győzte hangsúlyozni, mennyire várta már a magyar támadó visszatérését, ami jól mutatja, milyen fontos szerepet tölt be a csapat játékában.

A számok önmagukért beszélnek: a Fraditól igazolt játékos minden sorozatot figyelembe véve 15 mérkőzésen 10 gólt szerzett már az idényben.

A görög gazzetta.gr sportoldal felhívta rá a figyelmet, hogy a futballstatisztikákkal foglalkozó Wyscout adatai szerint Varga hatékonysága egészen kiváló: mérkőzésenként 0,89 gólt átlagol, miközben a várható góljainak (xG) értéke mindössze 0,49. Mindez azt jelenti, hogy több gólt szerez annál, mint amennyit a helyzetei minősége alapján várni lehetne tőle, magyarán könyörtelen a kapu előtt.