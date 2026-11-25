Az AEK Athén 1-0-s vereséget szenvedett a Como vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában. Marko Nikolics vezetőedző ezúttal is Luka Jovicsnak szavazott bizalmat, míg Varga Barnabás csak csereként lépett pályára. A szerb támadó teljesítményét azonban nem kímélte a görög sajtó, amelyben már a szakember döntését is megkérdőjelezték.

Luka Jovics teljesítményét már a görög sajtóban is kritizálják, az edző hozzáállását pedig Varga Barnabás bánhatja Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

Varga Barnabás riválisa miatt már az edzőt is kritizálják

A görög AEK Passion újságírója, Lákisz Konciótisz a mérkőzést követő játékosértékelésében mindössze négyes osztályzatot adott Luka Jovicsnak, aki ezzel a kezdőcsapat legrosszabbul teljesítő játékosa volt a szerző szerint.

A görög újságíró úgy véli, a szerb sztár ismét képtelen volt segíteni a csapatának, ami már problémát jelent az AEK számára, Marko Nikolics ugyanis láthatóan nehezen szánja rá magát a támadó lecserélésére.

Az athéni együttes vezetőedzője nem sokkal az olaszok vezető gólját követően küldte pályára Varga Barnabást, ám nem Jovics, hanem Dereck Kutesa helyére. A Real Madrid korábbi támadója egészen a 74. percig a pályán maradt, akkor Zini váltotta. A görög portál Varga Barnabás teljesítményét hatosra értékelte, akárcsak a kezdőcsapatban helyet kapó Vitális Milánét. Utóbbi a szerző szerint jól látta el a feladatát a középpályán, ugyanakkor nagy gólszerzési lehetőséget szalasztott el.

Varga Barnabás egyébként novemberben már másodszor szorult a kispadra a Bajnokok Ligájában, ugyanis a Real Madrid elleni találkozón is csak csereként számított rá Nikolics, míg Jovics akkor 88 percet töltött a pályán.

Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy a magyar válogatott csatára tíz találattal az AEK legeredményesebb játékosa az idényben, ennek ellenére az athéni együttes öt BL-alapszakasz-mérkőzéséből mindössze kétszer kapott helyet a kezdőcsapatban. Jovics legutóbb november 8-án, a Levadiakosz elleni bajnokin volt eredményes, akkor éppen Vargával közösen fordították meg a mérkőzést, a magyar támadó szerezte a győztes gólt. Ha azonban Nikolics továbbra is ennyire ragaszkodik a szerb támadóhoz, Vargának a góljai ellenére is nehéz lesz kiharcolnia a stabil kezdőcsapattagságot a Bajnokok Ligájában.