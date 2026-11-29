A hétközi Bajnokok Ligája-vereséget követően újabb fontos mérkőzés várt az AEK Athén labdarúgócsapatára, amely vasárnap este a PAOK együttesét fogadta a görög bajnokságban. A Como elleni BL-találkozón még csereként pályára lépő Varga Barnabás ezúttal ismét bizalmat kapott Marko Nikolicstól. Az eltiltása miatt a kispadon helyet nem foglaló szerb vezetőedző a kezdőcsapatba jelölte a magyar válogatott támadót, míg Vitális Milán a cserepadon kapott helyet. A görög rangadó azonban rosszul alakult Varga Barnabás számára, ugyanis a magyar csatár megsérült, és a második félidőben le kellett cserélni.

Varga Barnabás megsérült AEK Athén–PAOK rangadón Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Varga Barnabás megsérült AEK Athén–PAOK rangadón

A szakadó esőben rendezett rangadón a PAOK előtt adódott az első nagy helyzet, Simon Banza már a negyedik percben eltalálta a kapufát. A folytatásban az athéniak is egyre veszélyesebbé váltak, a 14. percben Lazarosz Rota jobb oldali megindulása után került lövőhelyzetbe, ám a próbálkozása jócskán elkerülte a kaput. Nem sokkal később tizenegyest reklamáltak a hazaiak Aboubakary Koita megmozdulását követően, a játékvezető sípja azonban néma maradt.

A 24. percben aztán megtört a jég, egy remekül felépített támadás végén Sztavrosz Piliosz bal oldali beadását követően Varga Barnabás szerb csatártársa, a Real Madrid korábbi támadója, Luka Jovics ballal lőtt a kapuba. (1-0)

Az első félidő hajrájában ismét a vendégek jártak közel a gólszerzéshez, Banza a 37. percben ezúttal fejjel találta el a kapufát, majd közvetlenül a szünet előtt Thomas Sztrakosa hatalmas bravúrral védte Cherif Ndiaye ziccerét. Varga Barnabásék így egygólos előnyben vonulhattak az öltözőbe.

Az 52. percben Varga Barnabás előtt adódott hatalmas gólszerzési lehetőség, ugyanis egy hazai lövést követően éppen a magyar válogatott támadó elé pattant a labda. A magyar csatár azonban nem tudta megfelelően eltalálni a kipattanót, így óriási lehetőséget szalasztott el az AEK Athén, hogy megduplázza az előnyét. Az 52. percben megduplázta előnyét az AEK, Lovro Majer remek átadása után Aboubakary Koita egy szép cselt követően még elcsúszva is a kapuba tudta juttatni a labdát (2–0).

A 67. percben azonban aggasztó fordulatot vett a görög rangadó, ugyanis Varga Barnabást sérülés miatt le kellett cserélni. A magyar válogatott támadó úgy tűnt, hogy a lábát fájlalja, a helyét az angolai Zini vette át.

A 73. percben aztán megszületett a vendégek szépítő találata, Cherif Ndiaye átadását követően Andrija Zsivkovics remekül helyezett a kapuba (2–1). Szinte felocsúdni sem volt idejük a hazaiaknak, máris jött az újabb hidegzuhany: az előző találatnál gólpasszt jegyző Ndiaye ezúttal maga volt eredményes, így a PAOK rövid időn belül ledolgozta kétgólos hátrányát (2–2).