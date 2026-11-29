A hétközi Bajnokok Ligája-vereséget követően újabb fontos mérkőzés vár az AEK Athén labdarúgócsapatára, amely vasárnap este a PAOK együttesét fogadja a görög bajnokságban. A rangadó előtt biztató hírek érkeztek Varga Barnabásról, aki a Como elleni BL-találkozón ismét csak csereként kapott lehetőséget. A görög sajtó szerint Marko Nikolics ezúttal változtathat csapata felállásán, aminek a magyar válogatott támadója lehet az egyik nagy nyertese.

Varga Barnabás visszakerülhet az AEK Athén kezdőcsapatába

Fotó: gazzetta.gr/

AEK Athén–PAOK

vasárnap, 20:00

Fontos mérkőzés vár az AEK Athén labdarúgócsapatára, amely vasárnap este a PAOK-ot fogadja a görög bajnokságban. A rangadó előtt biztató hírek érkeztek Varga Barnabásról, aki az elmúlt három BL-mérkőzésen egyaránt csak csereként kapott lehetőséget. A görög sajtó szerint azonban Marko Nikolics változtathat eddigi taktikáján, aminek a magyar válogatott támadó lehet az egyik nagy nyertese.

Varga Barnabás visszakerülhet az AEK Athén kezdőcsapatába

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az AEK Athén kedden 1–0-s vereséget szenvedett a Como otthonában a Bajnokok Ligájában. Marko Nikolics ezúttal is Luka Jovicsnak szavazott bizalmat a kezdőcsapatban, míg Varga Barnabást csak az olasz együttes vezető gólja után küldte pályára.

A mérkőzést követően a görög sajtóban is kritizálták a szerb vezetőedző döntését, amiért ismét a Real Madrid korábbi támadóját részesítette előnyben a magyar válogatott csatárral szemben. Az AEK Passion értékelése szerint ráadásul Jovics volt az athéniak legrosszabbul teljesítő kezdőjátékosa a Como elleni találkozón. Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy Varga Barnabás tíz góljával az AEK Athén legeredményesebb futballistája az idényben, ennek ellenére a görög együttes öt BL-alapszakasz-mérkőzéséből mindössze kétszer kapott helyet a kezdőcsapatban.