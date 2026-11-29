A hétközi Bajnokok Ligája-vereséget követően újabb fontos mérkőzés vár az AEK Athén labdarúgócsapatára, amely vasárnap este a PAOK együttesét fogadja a görög bajnokságban. A rangadó előtt biztató hírek érkeztek Varga Barnabásról, aki a Como elleni BL-találkozón ismét csak csereként kapott lehetőséget. A görög sajtó szerint Marko Nikolics ezúttal változtathat csapata felállásán, aminek a magyar válogatott támadója lehet az egyik nagy nyertese.
- AEK Athén–PAOK
- vasárnap, 20:00
Fontos mérkőzés vár az AEK Athén labdarúgócsapatára, amely vasárnap este a PAOK-ot fogadja a görög bajnokságban. A rangadó előtt biztató hírek érkeztek Varga Barnabásról, aki az elmúlt három BL-mérkőzésen egyaránt csak csereként kapott lehetőséget. A görög sajtó szerint azonban Marko Nikolics változtathat eddigi taktikáján, aminek a magyar válogatott támadó lehet az egyik nagy nyertese.
Varga Barnabás visszakerülhet az AEK Athén kezdőcsapatába
Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az AEK Athén kedden 1–0-s vereséget szenvedett a Como otthonában a Bajnokok Ligájában. Marko Nikolics ezúttal is Luka Jovicsnak szavazott bizalmat a kezdőcsapatban, míg Varga Barnabást csak az olasz együttes vezető gólja után küldte pályára.
A mérkőzést követően a görög sajtóban is kritizálták a szerb vezetőedző döntését, amiért ismét a Real Madrid korábbi támadóját részesítette előnyben a magyar válogatott csatárral szemben. Az AEK Passion értékelése szerint ráadásul Jovics volt az athéniak legrosszabbul teljesítő kezdőjátékosa a Como elleni találkozón. Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy Varga Barnabás tíz góljával az AEK Athén legeredményesebb futballistája az idényben, ennek ellenére a görög együttes öt BL-alapszakasz-mérkőzéséből mindössze kétszer kapott helyet a kezdőcsapatban.
A görög Novasports információi szerint azonban Marko Nikolics meggondolhatta magát, és a PAOK elleni rangadón szakíthat az elmúlt BL-mérkőzéseken alkalmazott egycsatáros felállással. A szerb szakember visszatérhet a 4–4–2-es hadrendhez, így ezúttal nem kell választania Varga Barnabás és Luka Jovics között, hanem mindkét támadót a kezdőcsapatba jelölheti. Ez fontos fordulatot jelenthet a magyar csatár helyzetében, aki eredményessége ellenére az elmúlt hetekben rendre háttérbe szorult a Bajnokok Ligájában.
A két támadó együttes szerepeltetése korábban már eredményesnek bizonyult, ugyanis a Levadiakosz elleni novemberi bajnokin éppen a magyar és a szerb csatár góljával fordította meg a mérkőzést az AEK, a győztes találatot pedig Varga szerezte.
A görög portál szerint Nikolics támadó felfogásban szeretné futballozni látni együttesét a vasárnapi rangadón, és azt várja játékosaitól, hogy már a találkozó elejétől ráerőltessék akaratukat az ellenfélre, és minél hamarabb megszerezzék a vezetést.
Külön érdekesség, hogy Varga Barnabás éppen azon a mérkőzésen kerülhet vissza a kezdőcsapatba, amelyen Marko Nikolics eltiltása miatt nem ülhet le az AEK kispadjára. A magyar válogatott támadónak így edzője távollétében nyílhat újabb lehetősége a bizonyításra.