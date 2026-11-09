Óriási indulatokat váltott ki az AEK Athén Levadiakosz elleni 2–1-es győzelme a görög labdarúgó-bajnokságban. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a találkozót Varga Barnabás fejesgólja döntötte el, ám a lefújás után nem a magyar válogatott csatár remek teljesítménye került a figyelem középpontjába. A vendégek vezetőedzője, Iliasz Haralambusz élesen bírálta a játékvezetést, és több vitatott döntést is számonkért a bírón.

Varga Barnabás fejesgólja döntötte el az AEK-Levadiakosz görög bajnokit Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

Varga Barnabásék győzelme után kiakadt az ellenfél edzője

Az AEK Athén hátrányból fordítva győzte le a Levadiakoszt a görög élvonal tizedik fordulójában. A vendégek a 26. percben szerezték meg a vezetést, majd a második félidő elején Luka Jovics egy vitatott büntetőből egyenlített. Négy perccel később Varga Barnabás Mijat Gacsinovics beadása után fejjel talált a kapuba, megszerezve csapata győztes gólját.

A mérkőzés után azonban nemcsak a magyar válogatott csatár találatáról beszéltek Görögországban. A Levadiakosz vezetőedzője, Iliasz Haralambusz ugyanis rendkívül elégedetlen volt a játékvezetéssel, különösen az AEK egyenlítő gólját megelőző tizenegyes miatt.

A játékvezető a videóbíró jelzésére ítélt büntetőt, miután a labda a földre kerülő Adrian Sout kezét érte a tizenhatoson belül. Haralambusz szerint azonban a játékos a kezével támaszkodott, ezért nem kellett volna büntetőt ítélni. A szakember azt is sérelmezte, hogy csapata egy másik vitatott esetnél nem kapott tizenegyest.

Nem szeretek a játékvezetésről beszélni, de ma nem tudom szó nélkül hagyni

– idézte a Sport FM a felháborodott vezetőedzőt, aki szerint játékosai a teljesítményük alapján többet érdemeltek volna.

Haralambusz a mérkőzést követő sajtótájékoztatón sem fogta vissza magát. A tréner hangsúlyozta, hogy tiszteli az AEK Athént, de szerinte a játékvezető több hibát is elkövetett.

Tudom, hogy kisebb csapat vagyunk, de a mérkőzéseket egyenlő feltételek mellett kellene lejátszani

– fogalmazott a szakember az ERT Sports beszámolója szerint.

A találkozó hajrája is bővelkedett a vitatott jelenetekben. A 80. percben az AEK játékosát, Razvan Marint a videóbíró közreműködésével kiállították, majd néhány perccel később a hazaiak javára megítélt újabb tizenegyest is visszavonta a játékvezető a VAR-vizsgálat után.