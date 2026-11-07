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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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Önbizalmat adhat az AEK Athén számára a Real Madrid elleni BL-mérkőzés. Varga Barnabás úgy véli, klubja remekül felkészült a spanyol sztárcsapat elleni találkozóra, és akár nyerhetett volna. A magyar válogatott támadó a görög bajnokságban rájuk váró feladatokról is beszélt.

Varga Barnabás a Magenta TV-nek adott interjút az AEK Athén vasárnapi, Levadiakosz elleni bajnokija előtt. A magyar válogatott csatár elmondta, milyen érzésekkel tekint vissza a Real Madrid elleni összecsapásra, és arról is beszélt, mennyire nehéz átállni a Bajnokok Ligája tempójáról a hazai bajnokságra.

Varga Barnabás a Real Madrid ellen is pályára lépett
Varga Barnabás a Real Madrid ellen is pályára lépett
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Varga Barnabás szerint akár nyerhettek volna a Real Madrid ellen

A 32 éves futballista az AEK-Real Madrid (2-3) találkozón a kispadon kezdett, majd a 60. percben állt be, így bő fél órát tölthetett a pályán a spanyol gigász elleni Bajnokok Ligája-rangadón.

„Természetesen hatalmas élmény volt a Real Madrid ellen játszani. 

Ahogy a mérkőzésen is láthattuk, a végén akár még többet is kihozhattunk volna ebből a találkozóból. Még az is benne volt a meccsben, hogy pontokat szerezzünk ellenük. 

Sajnos az utolsó percekben egy kisebb koncentrációs hibát követtünk el. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a csapat nagyon jól játszott. Kiválóan felkészültünk erre a mérkőzésre, és szerintem teljes mértékben felvettük a versenyt az ellenfelünkkel” – mondta Varga, hozzátéve, hogy ez a mérkőzés önbizalmat adhat nekik a továbbiakban.

A meccs után némi kritikát kapott csatár szerint nem egyszerű egy BL-mérkőzést követően visszatérni a görög bajnoksághoz, ugyanakkor ehhez is alkalmazkodniuk kell.

Kylian Mbappe of Real Madrid celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League match against AEK Athens at AEK Arena in Athens, Greece, on November 4, 2026. Real Madrid face AEK Athens in the fourth matchday of the 202627 UEFA Champions League league phase. Make the caption agency-styleTighten the second sentence (Photo by Daniel Yovkov / Hans Lucas via AFP)
A Real Madrid kétszer is hátrányban volt, de végül 3-2-re nyert Varga Barnabásék ellen
Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

„Elég bő és erős keretünk van, így az edzőnek lehetősége van a változtatásra és arra, hogy megfelelően menedzselje a játékosok terhelését. 

Nekünk is alkalmazkodnunk kell ehhez a ritmushoz, hiszen hetente két mérkőzést játszunk. Ez nem könnyű, de ez a munkánk. 

A szezon eleje óta nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, mindenki tele van energiával, ezért úgy gondolom, hogy minden rendben lesz” tette hozzá Varga, majd elárulta, mit kell tenniük ahhoz, hogy vasárnap legyőzzék a Levadiakoszt.

„Természetesen a saját játékunkat kell játszanunk. Úgy gondolom, hogy nagyon erősek vagyunk, különösen hazai pályán. Ezt azonban minden héten a pályán is bizonyítanunk kell. Ha mindenki a legjobbját nyújtja, akkor itthon tarthatjuk a három pontot. Ez nagyon fontos lenne, hiszen szeretnénk a tabella élmezőnyének közelében maradni, és minél hamarabb vissza akarunk térni az első helyre” – jelentette ki az AEK klasszisa.

Marko Nikolics együttese nyolc forduló elteltével a tabella negyedik helyén áll a görög bajnokságban, a Levadiakoszt pedig vasárnap 16 órától fogadja hazai pályán.

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