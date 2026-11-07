Varga Barnabás a Magenta TV-nek adott interjút az AEK Athén vasárnapi, Levadiakosz elleni bajnokija előtt. A magyar válogatott csatár elmondta, milyen érzésekkel tekint vissza a Real Madrid elleni összecsapásra, és arról is beszélt, mennyire nehéz átállni a Bajnokok Ligája tempójáról a hazai bajnokságra.

Varga Barnabás a Real Madrid ellen is pályára lépett

Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Varga Barnabás szerint akár nyerhettek volna a Real Madrid ellen

A 32 éves futballista az AEK-Real Madrid (2-3) találkozón a kispadon kezdett, majd a 60. percben állt be, így bő fél órát tölthetett a pályán a spanyol gigász elleni Bajnokok Ligája-rangadón.

„Természetesen hatalmas élmény volt a Real Madrid ellen játszani.

Ahogy a mérkőzésen is láthattuk, a végén akár még többet is kihozhattunk volna ebből a találkozóból. Még az is benne volt a meccsben, hogy pontokat szerezzünk ellenük.

Sajnos az utolsó percekben egy kisebb koncentrációs hibát követtünk el. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a csapat nagyon jól játszott. Kiválóan felkészültünk erre a mérkőzésre, és szerintem teljes mértékben felvettük a versenyt az ellenfelünkkel” – mondta Varga, hozzátéve, hogy ez a mérkőzés önbizalmat adhat nekik a továbbiakban.

A meccs után némi kritikát kapott csatár szerint nem egyszerű egy BL-mérkőzést követően visszatérni a görög bajnoksághoz, ugyanakkor ehhez is alkalmazkodniuk kell.

A Real Madrid kétszer is hátrányban volt, de végül 3-2-re nyert Varga Barnabásék ellen

Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

„Elég bő és erős keretünk van, így az edzőnek lehetősége van a változtatásra és arra, hogy megfelelően menedzselje a játékosok terhelését.

Nekünk is alkalmazkodnunk kell ehhez a ritmushoz, hiszen hetente két mérkőzést játszunk. Ez nem könnyű, de ez a munkánk.

A szezon eleje óta nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, mindenki tele van energiával, ezért úgy gondolom, hogy minden rendben lesz” – tette hozzá Varga, majd elárulta, mit kell tenniük ahhoz, hogy vasárnap legyőzzék a Levadiakoszt.

„Természetesen a saját játékunkat kell játszanunk. Úgy gondolom, hogy nagyon erősek vagyunk, különösen hazai pályán. Ezt azonban minden héten a pályán is bizonyítanunk kell. Ha mindenki a legjobbját nyújtja, akkor itthon tarthatjuk a három pontot. Ez nagyon fontos lenne, hiszen szeretnénk a tabella élmezőnyének közelében maradni, és minél hamarabb vissza akarunk térni az első helyre” – jelentette ki az AEK klasszisa.