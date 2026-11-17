Óriási lépést tett a Nemzetek Ligája A-divíziójába jutás felé a magyar labdarúgó-válogatott. A Magyarország–Észak-Írország mérkőzés 35. percében Varga Barnabás megszerezte a vezetést Marco Rossi együttesének, ezzel pedig megtörte a vendégek rendkívüli sorozatát: az északírek az első öt csoportmérkőzésükön egyetlen gólt sem kaptak.

Varga Barnabás szerezte a magyar válogatott vezető gólját

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Varga Barnabás gólja

A magyar válogatott a szünetig megőrizte az előnyt, és ha a második félidőben sem kap gólt, biztosan kiharcolja a feljutást.