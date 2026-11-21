Igaza lett Varga Barnabásnak, amikor arról beszélt, hogy visszatérhetett a jó formájához és gólokkal tudja folytatni. Az AEK Athén 32 éves csatára még azelőtt nyilatkozott így, hogy csatlakozott volna a magyar válogatotthoz – aztán a szavakat tettek követték és Georgia, valamint Észak-Írország ellen is betalált a Nemzetek Ligájában. A történtek mellett Görögországban sem mentek el csak úgy.

Varga Barnabás gólokkal bizonyította, hogy visszatért a formájához

Fotó: NurPhoto/AFP

Kalamáta-AEK Athén (görög bajnoki)

szombat, 18.30

Varga Barnabás gólokkal bizonyított

Varga Barnabás úgy csatlakozott két hete a magyar válogatotthoz, hogy győztes gólt szerzett az AEK Athén színeiben a Levadiakósz elleni görög bajnokin.

Az utóbbi meccsek nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, de remélem, hogy ezzel a góllal újra visszatérek a jó formámhoz és így tudom folytatni

– nyilatkozta még a válogatott szünet előtt a 32 éves csatár, akinek szavai nem üres ígéretek voltak. A Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen is a kapuba talált.

Varga Barnabás újabb gólt szerzett hazáját képviselve. Három nappal a georgiaiak elleni magyar siker után az AEK válogatott csatára szerezte meg a vezetést az Észak-Írország elleni hazai mérkőzésen

– számoltak be róla még Görögországban is. A Gazzetta.gr kiemelte, hogy a 32 éves labdarúgó 32 válogatott mérkőzésen már 17 gólnál jár, miközben kiváló szezont fut az AEK Athénnal is, amelynek színeiben 15 mérkőzésen 10 gólt szerzett eddig.

Vitális Milán megoldás lehet Athénban

Varga Barnabás mellett Vitális Milán, Aboubakary Koita és Razvan Marin voltak azok, akik utolsók közt érkeztek vissza Athénba a válogatottól, azóta pedig az egész csapat gőzerővel a Kalamáta elleni bajnoki mérkőzésre készül. Utóbbi játékos eltiltás miatt nem játszhat, így Marko Nikolics vezetőedzőnek döntenie kell, kivel pótolja alapemberét a középpályán.

Vitális mellett Kaan Kairinen, Kervin Arriaga, Pétrosz Mándalosz és Lovro Majer is küzd a kezdőcsapatba kerülésért.

Joao Mário még a tüdőgyulladásából gyógyul, Zini játéka pedig azért kérdéses, mert a Levadiakósz elleni bajnokit egy kisebb sérülés miatt kihagyta, és az angolai válogatottban sem tudott pályára lépni.