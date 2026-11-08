Az AEK-Levadiakosz mérkőzésen Varga Barnabás a kezdőcsapatban kapott helyet. A találkozó nem indult jól Marko Nikolics együttese számára, ugyanis a vendégek szereztek vezetést a 26. percben.

Varga Barnabás villanása kellett az AEK Athén sikeréhez

Fotó: gazzetta.gr/

AEK-Levadiakosz: Varga Barnabás lett a nyerőember

A hazai csapat az 51. percben Luka Jovics büntetőjével egyenlített, majd nem sokkal később a fordítás is összejött. Az 55. percben Nikolics csereként pályára küldött játékosa, Mijat Gacinovics tökéletesen ívelte középre a labdát. Varga Barnabás mindenkit megelőzött a levegőben, majd fejjel a kapuba továbbított, 2-1-re módosítva az állást az AEK javára.

A 80. percben Razvan Marint azonnali piros lappal kiállították egy durva szabálytalanság miatt, így az AEK számára a hajrá izgalmas végjátékot hozott. Végül újabb gól már nem esett, a hazai csapat otthon tartotta a három pontot, sikerével pedig feljött a tabella harmadik helyére.