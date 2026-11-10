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Az AEK Athén 32 éves csatára reméli, hogy visszatért a jó formájához. Varga Barnabás a hétvégén győztes gólt szerzett Görögországban, és abban bízik, hogy ezt tudja folytatni – mindezt két sorsdöntő válogatott mérkőzés előtt tűzte ki célként maga előtt.

Gólra éhesen tért vissza a magyar válogatottba Varga Barnabás. Az AEK Athén csatárának elmúlt mérkőzései nem úgy alakultak, ahogy tervezte, de a hétvégén ő szerezte a győztes találatot a Levadiakósz elleni görög bajnokin. A 32 éves játékos reméli, hogy ezzel vissza is tért a jó formájához és ezt tudja folytatni. Szavait örömmel hallgatták a magyar szurkolók, az újabb gólokat ugyanis éppen azelőtt tűzte ki maga előtt célként, hogy csatlakozott volna a nemzeti együtteshez, amely két sorsdöntő Nemzetek Ligája-mérkőzésre készül.

Varga Barnabás visszatérését és góljait is alig várják már a magyar válogatott szurkolói
Varga Barnabás visszatérését és góljait is alig várják már a magyar válogatott szurkolói
Fotó: Anadolu/AFP
  • AEK Athén-Levadiakósz (görög bajnoki)
  • 2-1

Varga Barnabás gólra éhesen tért vissza

Varga Barnabást az AEK Athén-Levadiakósz görög bajnoki mérkőzés legjobbjának választották, miután az 55. percben győztes gólt szerzett. 

Nagyon nehéz mérkőzés volt, de igazából ilyen mérkőzések is vannak. Az első félidőben az ellenfél szerezte meg a vezetést, úgyhogy a második félidőre mindenképp úgy akartam kijönni, hogy megfordítsuk a meccset, hiszen fontos volt a három pont

fogalmazott az AEK TV-nek a 32 éves magyar csatár, aki nagyon örül, hogy ismét győztes gólt tudott szerezni.

Az utóbbi meccsek nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, de remélem, hogy ezzel a góllal újra visszatérek a jó formámhoz és így tudom folytatni

– mondta ki Varga Barnabás, amit minden szurkoló hallani akart. Magyarországon is, hiszen a nyilatkozat éppen azelőtt hangzott el, hogy a csatár csatlakozott volna a válogatotthoz a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt. A két találkozó a csoportelsőség és az A divízióba jutás szempontjából is sorsdöntő lehet, a sérüléséből felépült 32 éves játékos pedig legutóbb nagyon hiányzott a nemzeti együttesből. A visszatérését és a góljait is alig várják már a drukkerek.

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése:

  • Georgia-Magyarország, november 14., 18.00
  • Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45
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