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Az AEK Athén mindkét magyar labdarúgója közepes teljesítményt nyújtott a Panathinaikosz ellen. Varga Barnabással keményen bántak az ellenfél védői, eltüntették a pályáról, Vitális Milán pedig nem tudott alkalmazkodni az athéni rangadó követelményeihez a görög sajtó szerint.

Keményen bántak a vasárnapi Panathinaikosz-AEK Athén bajnoki mérkőzésen Varga Barnabással a hazai csapat védői. A görög sajtóban egész egyszerűen úgy fogalmaztak, hogy a 31 éves csatárt gyakorlatilag eltüntették a pályáról. A kritikák a vendégek másik magyar labdarúgóját, Vitális Milánt sem kerülték el.

Varga Barnabással keményen bántak a védők a Panathinaikosz-AEK Athén mérkőzésen
Varga Barnabással keményen bántak a védők a Panathinaikosz-AEK Athén mérkőzésen
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC
  •  Panathinaikosz-AEK Athén (görög bajnoki)
  • 2-0

Varga Barnabással keményen bántak a Panathinaikosz-AEK Athén mérkőzésen

Varga Barnabás és Vitális Milán is közepes teljesítmény nyújtott a Panathinaikosz elleni athéni rangadón – tízes skálán ötös osztályzatot kaptak teljesítményükre a görög sajtótól. Az SDNA úgy fogalmazott, a 31 éves csatár küzdeni akarását nem lehetett megkérdőjelezni, de nem tudta igazán éreztetni jelenlétét az ellenfél kapuja előtt – írja a Magyar Nemzet. Sőt, hozzátették azt is, hogy a Panathinaikosz védői keményen bántak vele.

A Newspao pedig még ennél is tovább ment, és azt írta, Stefan de Vrij és Rick van Drongelen gyakorlatilag eltüntették a pályáról Varga Barnabást – és az AEK Athén másik csatárát, Luka Jovicsot.

A kritikák Vitális Milán teljesítményét sem kerülték el, a 24 éves középpályás hiába futott sokat, a görög sajtó szerint nem tudott alkalmazkodni a rangadó követelményeihez, és nem sikerült megfelelően irányítania csapata játékát.

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