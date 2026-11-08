A tabellán ötödik Ferencváros a hetedik Vasas otthonába látogatott az Európa-ligában aratott, AC Milan elleni bravúros győzelem után. Borbély Balázs együttese egy meccsel kevesebbet játszott angyalföldi riválisánál, és egy sikerrel felléphetett a második helyre. A Vasas-Fradi mérkőzés volt a 13. forduló zárómeccse, a találkozót Karakó Ferenc vezette.

Vasas-Fradi: a milánói győzelem után Angyalföldre látogatott az FTC

Fotó: Marco Bertorello / AFP

Vasas-Fradi: újabb meccset nyertek a zöld-fehérek

A 4. percben Dibusznak kellett védenie Mezei távoli lövését, bátran kezdett a Vasas. A 15. percben szép támadást követően a jobb szélről Kovácsréti játszotta meg Molnárt, akinek lapos kísérlete elsuhogott a jobb alsó sarok mellett. A Ferencváros 20 perc eltetével már teljesen átvette az irányítást, nagyobb helyzetet azonban nem lehetett feljegyezni. A Vasas játékosai az első félidőben néhányszor megdolgoztatták Dibuszt, de gól nem esett a szünetig.

A második félidő elején Urblík remek lövését kellett bravúrral védenie Dibusznak, majd Kovácsréti bombája zörgette meg oldalról a hálót.

Hiába a több Vasas-helyzet, a vezetést a 65. percben a Fradi szerezte meg: Osváth előreívelése után Gómez visszafejelt labdáját Maiga közelről a kapuba bólintotta.

Habib Maiga szerzett vezetést a Fradinak a Vasas ellen

Fotó: Micheller Szilvia

A 84. percben a Vasas kapusa, Engedi egy előreívelt labdát követően nagyot hibázott, ugyanis rendkívül rossz ütemben mozdult ki.

Ezt a zöld-fehérek könyörtelenül kihasználták, Joseph Beróhoz passzolt, aki 10 méterről a kapu közepébe lőtt.

A Ferencváros 2-0-ra nyert, sikerével fellépett a második helyre, a vesztett pontok tekintetében pedig a legjobb csapatnak számít az NB I-ben.

Vasas-Fradi 0-2 (0-0)

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