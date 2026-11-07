A kupagyőztes Ferencváros - azután, hogy csütörtökön a San Siro Stadionban, az AC Milan otthonában 2-0-s győzelmet aratott, s ezzel négy forduló után is százszázalékos az Európa-ligában - az újonc Vasas otthonába látogat (vasárnap, 19 óra). A két csapat "elsőkörös" összecsapásán a Vasas meglepetésre gól nélküli döntetlent ért el a Groupama Arénában. A Vasas-Fradi meccsel zárul a 13. forduló.
NB I., 13. forduló: Vasas-Fradi
vasárnap, 19.00
A Vasas és a Ferencváros párharca a magyar labdarúgás történetének egyik legjelentősebb fővárosi rangadója, amely különösen az 1950-es, 60-as és 70-es években játszott kulcsszerepet a bajnoki címek sorsában. Az alábbiakban olyan Vasas-Fradi mérkőzéseket gyűjtöttünk össze, amelyek a mai napig beszédtémát szolgáltatnak. Volt köztük olyan, amit azóta bundaként emlegetnek, és olyan ami gólzáport hozott, és olyan, ami a Magyar Kupa sorsáról döntött.
- 1966. május 29., Népstadion, NB I, 12. forduló
Vasas-Ferencváros 4-4
Már a júliusi világbajnokság lázában játszották, a vb-szereplő magyarok közül Albert Flórián, Mátrai Sándor, Rákosi Gyula ezúttal Mészöly Kálmán, Mathesz Imre és Farkas János ellen küzdött.
A Vasas 18 perc után 3-0-ra vezetett, a szünetben pedig 4-2-re. Mészölyt kiállították,
a Népsport másnap így írta le az esetet: "A 90. percben jobb oldali beadás szállt a Vasas-kapu elé. A védők egymást zavarták, Albert át tudta venni a labdát, de Berendi buktatta. Vadas játékvezető 11-est ítélt. Nagy vita alakult ki, a Vasas-játékosok a bíró köré csoportosultak, és Vadas a magáról megfeledkező Mészölyt leküldte a pályáról." Ebből a 11-esből Novák Dezső mentette 4-4-re a meccset. A szezon végén a Vasas lett a bajnok.
- 1968. december 1., Népstadion, NB I, 28. forduló
Ferencváros-Vasas 2-1
A mai napig emlegetik, az Újpest játékosai ott ültek a lelátón, mert nekik is óriási tétet jelentett a meccs. A történet évtizedekig csak pletyka szintjén létezett, de az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából előkerült ügynöki és rendőrségi jelentések leleplezték a bundát. A Fradinak mindenképpen nyernie kellett a Vasas ellen, hogy megtartsa az előnyét, miközben az Újpest bízott benne, hogy a piros-kékek pontot rabolnak a zöld-fehérektől. A lila-fehérek és a zöld-fehérek is pénzt ajánlottak a Vasasnak, amely végül a Fradi ajánlatát fogadta el. A 73. percben, 1-1-nél, egy hazaadás után a Vasas kapusa lyukat rúgott, így Branikovits az üres kapuba passzolt... Túl feltűnő hiba volt. Az Újpest hiába zárta 102 rúgott góllal a bajnokságot, csak második lett. A Fradi megvédte bajnoki címét.
Ez a meccs hosszú évekre totálisan megmérgezte az Újpest és a Vasas játékosainak viszonyát,
a válogatott összetartásokon is puskaporos volt a hangulat a két tábor között.
- 1977. június 13., Veszprém, Magyar Kupa, négyes döntő
Vasas-Ferencváros 5-0
Az 1977-es Magyar Kupa sorsa egy rendhagyó körmérkőzéses négyes döntőben dőlt el, a Vasas és a Fradi mellett a Diósgyőr és az Újpest küzdött. A Vasas – amely ebben a szezonban Illovszky Rudolf vezetésével megnyerte a bajnoki címet – megsemmisítő, 5-0-s csapást mért a Fradira. A piros-kékeknek minden bejött, a mai napig a Vasas történetének egyik legfölényesebb és legbüszkébb diadala a nagy rivális ellen. Ennek ellenére a Diósgyőr nyerte a kupát.
- 1979. június 9., Népstadion, NB I, 32. forduló
Vasas-Ferencváros 5-3
Az 1978/79-es szezon hajrájában mindkét csapat a dobogós helyekért harcolt. A Népstadionban megrendezett kettős rangadón potyogtak a gólok. A Vasasból Kiss László három gólt szerzett, a Fradiból Nyilasi Tibor kétszer talált be. A közönség egy rendkívül lüktető, nyíltsisakos és feszült meccset láthatott, ahol a Vasas fontos lépést tett a harmadik hely felé, de végül csak negyedik lett. A Ferencváros második helyen zárt, az Újpest nyerte a bajnoki címet.
- 1986. április 30., Népstadion, Magyar Kupa döntő
Vasas-Ferencváros 0-0, 11-esekkel 5-3
Egy hónappal az 1986-os mexikói vb rajtja előtt játszották. Érdekesség, sem a Fradit, sem a Vasast nem képviselte játékos a világbajnokságon. Gyenge színvonalú döntő volt, klublegendákkal a kispadon: a Fradit Dalnoki Jenő, a Vasast Illovszky Rudolf vezette. Ez volt a Magyar Kupa történetének legelső olyan döntője, amely büntetőpárbajban dőlt el: egyetlen hiba döntött, Szántó Gábor lövését hárította Kakas László, a Vasas nyerte a trófeát.
- 2017. május 31., Groupama Aréna, Magyar Kupa döntő
Vasas-Ferencváros 1-1, 11-esekkel, 4-5
A Vasas hosszú idő után újra a hazai elitbe robbant (a bajnokságban bronzérmet szerzett Michael Oenning vezetésével), és a kupa döntőjében a Fradival találkozott. A mérkőzést a Ferencváros stadionjában rendezték, de a Vasas szurkolói mindent megtettek, hogy hazai hangulatot teremtsenek. A forgatókönyv kísértetiesen emlékeztetett az 1986-os fináléra, ám a tizenegyespárbajban ezúttal a zöld-fehérek koncentráltak jobban, így ők emelhették magasba a trófeát.