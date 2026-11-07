A kupagyőztes Ferencváros - azután, hogy csütörtökön a San Siro Stadionban, az AC Milan otthonában 2-0-s győzelmet aratott, s ezzel négy forduló után is százszázalékos az Európa-ligában - az újonc Vasas otthonába látogat (vasárnap, 19 óra). A két csapat "elsőkörös" összecsapásán a Vasas meglepetésre gól nélküli döntetlent ért el a Groupama Arénában. A Vasas-Fradi meccsel zárul a 13. forduló.

Albert Flórián és Mészöly Kálmán számos emlékezetes csatát vívott egymással a Vasas-Fradi meccseken Fotó: Székelyhidi Balázs

NB I., 13. forduló: Vasas-Fradi

vasárnap, 19.00

A Vasas és a Ferencváros párharca a magyar labdarúgás történetének egyik legjelentősebb fővárosi rangadója, amely különösen az 1950-es, 60-as és 70-es években játszott kulcsszerepet a bajnoki címek sorsában. Az alábbiakban olyan Vasas-Fradi mérkőzéseket gyűjtöttünk össze, amelyek a mai napig beszédtémát szolgáltatnak. Volt köztük olyan, amit azóta bundaként emlegetnek, és olyan ami gólzáport hozott, és olyan, ami a Magyar Kupa sorsáról döntött.

1966. május 29., Népstadion, NB I, 12. forduló

Vasas-Ferencváros 4-4

Már a júliusi világbajnokság lázában játszották, a vb-szereplő magyarok közül Albert Flórián, Mátrai Sándor, Rákosi Gyula ezúttal Mészöly Kálmán, Mathesz Imre és Farkas János ellen küzdött.

A Vasas 18 perc után 3-0-ra vezetett, a szünetben pedig 4-2-re. Mészölyt kiállították,

a Népsport másnap így írta le az esetet: "A 90. percben jobb oldali beadás szállt a Vasas-kapu elé. A védők egymást zavarták, Albert át tudta venni a labdát, de Berendi buktatta. Vadas játékvezető 11-est ítélt. Nagy vita alakult ki, a Vasas-játékosok a bíró köré csoportosultak, és Vadas a magáról megfeledkező Mészölyt leküldte a pályáról." Ebből a 11-esből Novák Dezső mentette 4-4-re a meccset. A szezon végén a Vasas lett a bajnok.

1968. december 1., Népstadion, NB I, 28. forduló

Ferencváros-Vasas 2-1

A mai napig emlegetik, az Újpest játékosai ott ültek a lelátón, mert nekik is óriási tétet jelentett a meccs. A történet évtizedekig csak pletyka szintjén létezett, de az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából előkerült ügynöki és rendőrségi jelentések leleplezték a bundát. A Fradinak mindenképpen nyernie kellett a Vasas ellen, hogy megtartsa az előnyét, miközben az Újpest bízott benne, hogy a piros-kékek pontot rabolnak a zöld-fehérektől. A lila-fehérek és a zöld-fehérek is pénzt ajánlottak a Vasasnak, amely végül a Fradi ajánlatát fogadta el. A 73. percben, 1-1-nél, egy hazaadás után a Vasas kapusa lyukat rúgott, így Branikovits az üres kapuba passzolt... Túl feltűnő hiba volt. Az Újpest hiába zárta 102 rúgott góllal a bajnokságot, csak második lett. A Fradi megvédte bajnoki címét.

Ez a meccs hosszú évekre totálisan megmérgezte az Újpest és a Vasas játékosainak viszonyát,

a válogatott összetartásokon is puskaporos volt a hangulat a két tábor között.

1977. június 13., Veszprém, Magyar Kupa, négyes döntő

Vasas-Ferencváros 5-0