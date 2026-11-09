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A szurkolói balhé feloszlatásához használt könnygázt a játékosok is megérezték. A Vasas-FTC mérkőzést megelőző közjátékot azért nem láthatták a nézők és a tévéképernyő előtt ülők sem, mert a stadionon kívült történt. A közösségi médiában viszont videó terjed a történtekről.

Közjáték történt közvetlenül a vasárnapi Vasas-FTC NB I-es mérkőzés előtt, amely a játékosokra is hatással volt. A hazai és vendég szurkolók között verekedés alakult ki – mindez a stadionon kívül, ezért nem láthatták a nézők és a tévéképernyő előtt ülők sem –, a rendőrök pedig könnygáz bevetésével oszlatták fel a csoportokat. Ezt érezték meg a találkozón pályára lépő labdarúgók is.

Borbély Balázs csapata 2-0-s sikert aratott a Vasas-FTC NB I-es mérkőzésen
Borbély Balázs csapata 2-0-s sikert aratott a Vasas-FTC NB I-es mérkőzésen
Fotó: Micheller Szilvia
  • Vasas-FTC (NB I)
  • 0-2

Közjáték történt a Vasas-FTC mérkőzés helyszínén

A Vasas és a Ferencváros összecsapását megelőző közjátékról a Nemzeti Sport számolt be. A helyszíni tudósítás szerint a szurkolók még az Illovszky Rudolf Stadionon kívül kerültek egymással összetűzésbe, és egy kisebb verekedés alakult ki. A könnygáz hatása pedig, amit a rendőrök a tömeg feloszlatásához használtak, a stadionba is eljutott.

És akkor egyszerre mindenki az orrához kapott. Az Illovszky Rudolf Stadion lelátóján helyet foglalók közül ezrek kezdtek prüszkölésbe, illetve köhécselésbe, a pályán lévő angyalföldi és ferencvárosi játékosoknak azonban még kellemetlenebb volt a helyzet: a köszöntések közben többen is eltakarták mezükkel az orrukat, próbáltak a lehetőségekhez mérten megküzdeni az egyre kellemetlenebbé váló torokkaparással

– olvasható a helyszíni tudósításban. A vendég csapat magyar válogatott játékosa, Osváth Attila úgy fogalmazott a lapnak, kicsit csípős szag volt, emiatt próbálta mindenki takarni az orrát.

A mérkőzés után – amelyet a Ferencváros nyert meg 2-0-ra – a közösségi médiában vírusként kezdtek terjedni a felvételek a stadionon kívül történt botrányos közjátékról.

 

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