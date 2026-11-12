Újabb súlyos problémával szembesülhet a Videoton, miután csütörtök délelőtt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai jelentek meg a székesfehérvári labdarúgóklub székházában. A hatóság emberei iratokat és adathordozókat foglaltak le. Az ügy hátterében egy korábbi feljelentés áll, amely a klub önkormányzati megmentésével kapcsolatos. A történtek akár a Videoton jövőjét és értékesítését is veszélybe sodorhatják.

NAV-nyomozók jelentek meg a Videotonnál, veszélybe kerülhet a klub jövője Fotó: Facebook

A Magyar Nemzet beszámolója szerint csütörtök délelőtt NAV-nyomozók érkeztek a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton Sóstói Stadionban található klubszékházába, ahol számítógépeket és adathordozókat foglaltak le. A történtekről Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is beszámolt a közösségi oldalán. A városvezető tájékoztatása szerint néhány hónappal ezelőtt egy magánszemély feljelentette az önkormányzatot, mert úgy vélte, hogy a városvezetés hűtlen kezelést és költségvetési csalást követett el, amikor tavaly megmentette a nehéz helyzetbe került labdarúgóklubot. A feljelentés eredetileg az Állami Számvevőszékhez érkezett, amely továbbította azt a NAV-nak és a rendőrségnek. A polgármester állítása szerint az adóhatóság először elutasította a feljelentést, később azonban az ügyészség mégis elrendelte a nyomozást.

A Videoton jövőjét is veszélybe sodorhatja a NAV vizsgálata

Cser-Palkovics András hangsúlyozta, hogy az önkormányzat mindenben együttműködik a nyomozókkal, és álláspontja szerint a városvezetésnek nincs takargatnivalója. Ugyanakkor attól tart, hogy az eljárás komoly következményekkel járhat a klub számára.

Az, hogy ennek az eljárásnak milyen hatása lesz, lehet a Vidi értékesítésére, túlélésére, most még nem lehet pontosan megmondani

– fogalmazott a polgármester.

A városvezető szerint a feljelentés akár több százmillió forintos kárt is okozhat az önkormányzatnak, és jelentősen megnehezítheti a Videoton értékesítését. Cser-Palkovics azt is jelezte, hogy a feljelentővel szemben jogi lépéseket helyez kilátásba. A székesfehérvári klub helyzete így tovább bonyolódhat, miközben az önkormányzat továbbra is olyan befektetőt keres, aki hosszú távon biztosíthatná a csapat működését. A polgármester leszögezte, hogy a történtek ellenére sem mondanak le a céljukról: stabil tulajdonost és kiszámítható jövőt szeretnének találni a Videotonnak.