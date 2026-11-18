Az ausztrál Melbourne Victorytól nyáron távozó világbajnok játékos egy mindössze 50 másodperces videóval búcsúzott a profi futballtól. A felvételen Juan Mata egy öltözőben ül, maga elé meredve nézi futballcipőit, majd mosolyogva feláll, és felakasztja azokat egy fogasra. A videóhoz egy sokatmondó gondolatot választott: „Néha a szeretet azt jelenti, hogy el kell engednünk valamit. Köszönöm, futball!”

Juan Mata 2010-ben világbajnoki címet nyert a spanyol válogatottal

Fotó: Alexander Klein / AFP

Mata a hivatalos honlapján közzétett búcsúüzenetében arról is beszélt, mi tartotta őt ilyen hosszú ideig a pályán.

„Azért tudtam ilyen hosszú ideig folytatni a pályafutásomat, mert egyszerűen hatalmas örömöt jelentett számomra a játék. Minden reggel úgy ébredni, hogy alig várom az edzést és a mérkőzéseket, legyen szó olyan csodálatos stadionokról, mint az Old Trafford, a Stamford Bridge vagy a Mestalla.”

Visszavonult a spanyolok világbajnok legendája

A spanyol futballista számára azonban nemcsak a világ legnagyobb stadionjai jelentették a labdarúgás szépségét. A kezdetekre is szeretettel emlékezett vissza, amikor még a Juventud Estadio együttesénél bontogatta szárnyait.

„Vagy akár azokról az időkről, amikor a Juventud Estadio csapatánál kezdtem, ahol a pálya minden télen valóságos sártengerré változott. Hiszem, hogy ez a fajta szenvedély az élet minden területén alapvető fontosságú.”

A 41-szeres spanyol válogatott játékos az évek során egyre inkább felismerte, hogy a futball jóval többet jelent egy sportágnál. A különböző országokban szerzett tapasztalatai és az utazásai révén a sport társadalomformáló erejét is megismerte.

„Az idő múlásával rájöttem, hogy a labdarúgás sokkal többről szól, mint egy labda rugdosásáról. Ahogy idősebb lettem, utaztam, és különböző országokban éltem, megértettem, milyen hatalmas ereje van általában a sportnak, és különösen a labdarúgásnak abban, hogy megváltoztassa az emberek életét.”

Mata ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a visszavonulás nem jelenti a futballtól való búcsút. A jövőben is szeretné aktívan támogatni a sportágat, és részt venni olyan kezdeményezésekben, amelyek a labdarúgást a fejlődés és a társadalmi változás eszközeként használják.