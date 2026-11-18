Az ausztrál Melbourne Victorytól nyáron távozó világbajnok játékos egy mindössze 50 másodperces videóval búcsúzott a profi futballtól. A felvételen Juan Mata egy öltözőben ül, maga elé meredve nézi futballcipőit, majd mosolyogva feláll, és felakasztja azokat egy fogasra. A videóhoz egy sokatmondó gondolatot választott: „Néha a szeretet azt jelenti, hogy el kell engednünk valamit. Köszönöm, futball!”
Mata a hivatalos honlapján közzétett búcsúüzenetében arról is beszélt, mi tartotta őt ilyen hosszú ideig a pályán.
„Azért tudtam ilyen hosszú ideig folytatni a pályafutásomat, mert egyszerűen hatalmas örömöt jelentett számomra a játék. Minden reggel úgy ébredni, hogy alig várom az edzést és a mérkőzéseket, legyen szó olyan csodálatos stadionokról, mint az Old Trafford, a Stamford Bridge vagy a Mestalla.”
Visszavonult a spanyolok világbajnok legendája
A spanyol futballista számára azonban nemcsak a világ legnagyobb stadionjai jelentették a labdarúgás szépségét. A kezdetekre is szeretettel emlékezett vissza, amikor még a Juventud Estadio együttesénél bontogatta szárnyait.
„Vagy akár azokról az időkről, amikor a Juventud Estadio csapatánál kezdtem, ahol a pálya minden télen valóságos sártengerré változott. Hiszem, hogy ez a fajta szenvedély az élet minden területén alapvető fontosságú.”
A 41-szeres spanyol válogatott játékos az évek során egyre inkább felismerte, hogy a futball jóval többet jelent egy sportágnál. A különböző országokban szerzett tapasztalatai és az utazásai révén a sport társadalomformáló erejét is megismerte.
„Az idő múlásával rájöttem, hogy a labdarúgás sokkal többről szól, mint egy labda rugdosásáról. Ahogy idősebb lettem, utaztam, és különböző országokban éltem, megértettem, milyen hatalmas ereje van általában a sportnak, és különösen a labdarúgásnak abban, hogy megváltoztassa az emberek életét.”
Mata ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a visszavonulás nem jelenti a futballtól való búcsút. A jövőben is szeretné aktívan támogatni a sportágat, és részt venni olyan kezdeményezésekben, amelyek a labdarúgást a fejlődés és a társadalmi változás eszközeként használják.
„A futball soha nem fog eltűnni az életemből. Rengeteg módja van annak, hogy továbbra is szeressük ezt a játékot, és hogy továbbra is a fejlődés eszközeként használjuk. Lehet, hogy a profi játékot abbahagyom, de futballista lenni soha nem szűnök meg.”
Juan Mata a világbajnok spanyol csapat egyik utolsó mohikánjaként vonult vissza
Juan Mata fiatalon a Real Oviedo és a Real Madrid akadémiáján is megfordult, majd a Valenciában alapozta meg európai hírnevét. Később a Chelsea és a Manchester United színeiben is meghatározó szerepet töltött be, és a kontinens egyik legjobb támadó középpályásaként tartották számon.
A Chelsea játékosaként 2012-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, emellett két Európa-liga-trófeát, két FA-kupát és egy Ligakupát is begyűjtött. Pályafutása későbbi szakaszában a Galatasaray és a japán Vissel Kobe együttesét erősítette, mielőtt Ausztráliában, a Western Sydney és a Melbourne Victory játékosaként zárta le karrierjét.
- A Premier League-ben 278 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 52 gólt szerzett és 56 gólpasszt adott.
- A spanyol válogatottban tíz alkalommal volt eredményes, tagja volt a 2010-es világbajnokságot, valamint a 2012-es Európa-bajnokságot megnyerő együttesnek is.
Juan Mata az egyik utolsó tagja volt a 2010-ben világbajnoki címet nyert spanyol válogatottnak. Abból a csapatból már csak a 40 éves Sergio Ramos nem jelentette be visszavonulását, azonban a négyszeres BL-győztes játékos lassan egy éve nem talál magának csapatot.