Komoly politikai vitát válthat ki a 2030-as labdarúgó-világbajnokság döntőjének helyszíne, miután Alberto Núñez Feijóo, a spanyol ellenzéki Néppárt (PP) vezetője kijelentette: ha Marokkó kapja meg a finálé rendezési jogát, Spanyolországnak vissza kellene lépnie a torna társrendezésétől. A politikus egyértelművé tette, hogy miniszterelnökké választása esetén ezt az álláspontot képviselné.

A spanyol válogatott címvédő lesz a következő világbajnokságon

Fotó: Javier Soriano / AFP

A 2030-as világbajnokságot Spanyolország, Portugália és Marokkó közösen rendezi, míg a centenáriumi ünnepségek részeként az első három mérkőzésnek Uruguay, Argentína és Paraguay ad otthont. A torna mérkőzéseit 11 spanyol, hat marokkói és három portugál stadionban rendezik majd, a finálé helyszínéről azonban egyelőre nem született végleges döntés.

A lehetséges helyszínek között szerepel a Casablancában épülő, 115 ezer néző befogadására alkalmas II. Hasszán Stadion, a madridi Santiago Bernabéu, valamint a felújítás után 105 ezer férőhelyes Camp Nou Barcelonában. Feijóo szerint azonban a döntőnek Spanyolországban kellene lennie. A politikus azzal érvelt, hogy eredetileg Spanyolország és Portugália volt a két társrendező, Marokkót pedig csak később vonták be a szervezésbe. Hozzátette, hogy Spanyolország mellett szól az is, hogy jelenleg a férfi- és a női világbajnokság címvédője is a spanyol válogatott.

Ha Spanyolország nem rendezheti a döntőt, akkor nem kellene részt vennie a torna megszervezésében sem”

– fogalmazott Feijóo, aki arra a kérdésre is igennel válaszolt, hogy kormányfőként kezdeményezné-e a spanyol visszalépést, amennyiben Marokkó kapná a finálét.

Politikai konfliktus árnyékolja be a 2030-as világbajnokság előkészületeit

A kijelentés hátterében a két ország közötti feszült viszony is szerepet játszhat. A The Athletic cikke felidézi, hogy július végén mintegy 70 ezer migráns érkezett Marokkó felől a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai exklávéba, Ceutába. A tömeges határátlépés túlterhelte a hatóságokat, és súlyos humanitárius válságot idézett elő. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök tájékoztatása szerint július 30-án és 31-én 141 ember vesztette életét, miközben megpróbált eljutni a városba.