Rémálomszerű estét élt át Gulácsi Péter a Villarreal-PSG Bajnokok Ligája-mérkőzésen, amelyen a címvédő Paris Saint-Germain 6–0-ra kiütötte a spanyol együttest. A magyar válogatott kapusnak különösen az első félidő alakult borzalmasan, ugyanis több labdakihozatali hibája is hozzájárult a francia sztárcsapat góljaihoz. A történelmi vereség után a spanyol sajtó sem kímélte Gulácsit, akinek a teljesítményét több lap is élesen bírálta. A találkozót követően azonban a Villarreal vezetőedzője meglepő nyilatkozatot tett: Ínigo Pérez nem a játékosaira hárította a felelősséget, hanem saját taktikai döntéseiben kereste a súlyos kudarc okait.

Kemény kritikákat kapott Gulácsi Péter a Villarreal-PSG BL-kudarc után Fotó: Dennis Agyeman

Villarreal-PSG Bajnokok Ligája

0-6 (Gólszerzők: Joao Neves 9., Désiré Doué 12., Senny Mayulu 13., Fabián Ruiz 17., 50., David Boly 78.)

Villarreal-PSG: kemény kritikákat kapott Gulácsi Péter Spanyolországban

A Villarreal számára már a mérkőzés elején egyértelművé vált, hogy rendkívül nehéz este vár rá, a párizsiak ugyanis mindössze 17 perc alatt négy gólt szereztek. A spanyol csapat védelme képtelen volt megbirkózni a PSG intenzív letámadásával, a sorozatos hibák pedig a magyar kapust is rendkívül kellemetlen helyzetbe hozták. A súlyos vereség után a spanyol sportlapok részletesen elemezték a hazaiak összeomlását, és Gulácsi Péter teljesítményét is kemény szavakkal illették.

A tekintélyes AS a Villarreal játékosainak értékelése során külön kitért a magyar kapus labdakihozatali hibáira, amelyek jelentősen megkönnyítették a párizsiak dolgát. A lap elsősorban a második gól előtti rossz átadást emelte ki, amely után a francia sztárcsapat könyörtelenül kihasználta a kínálkozó lehetőséget. A spanyol újság Gulácsi teljesítményét végül mindössze néhány szóval foglalta össze:

Felejteni való este.

A Relevo sem bánt kesztyűs kézzel a magyar válogatott kapussal, a portál ugyanis rendkívül súlyos hibának nevezte a második találat előtti elrontott labdakihozatalt. A beszámoló szerint Gulácsi nem sokkal később ismét rosszul játszotta meg a labdát, amivel újabb lehetőséget teremtett a PSG támadóinak. A spanyol lap ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a párizsiak rendkívül agresszív letámadása teljesen megbénította a Villarreal játékát, amely hiába próbálta hátulról felépíteni a támadásait, újra és újra veszélyes helyzetbe sodorta saját magát.

Fontos azonban kiemelni, hogy az AS nem kizárólag a magyar kapust hibáztatta a történtekért, hanem a Villarreal szinte valamennyi játékosáról negatívan írt. A lap szerint Alex Freeman rendre alulmaradt a PSG támadóival szemben, Santiago Mourino a védelem közepén bizonytalankodott, Carlos Romero pedig különösen sokat szenvedett Achraf Hakimi felfutásaitól. A középpályán Santi Comesana sem tudott megfelelő ellenállást tanúsítani, míg a támadósorban Nicolas Pépé és Ayoze Pérez teljesítményét is gyengének ítélték. A spanyol lap értékeléséből egyértelműen kiderült, hogy a hatgólos vereség nem egyetlen játékos hibáin múlt, hanem az egész Villarreal súlyosan alulteljesített.

A Villarreal edzője megvédte Gulácsiékat a súlyos vereség után

A történelmi kudarcot követően Ínigo Pérez vezetőedző sem próbálta szépíteni a történteket, ugyanakkor nem akarta kizárólag a futballistáira hárítani a felelősséget. A spanyol szakember rendkívül csalódottan értékelt, és elismerte, hogy csapata képtelen volt megfelelően reagálni a gyorsan bekapott gólokra.

Rosszul vagyunk, teljesen a padlón vagyunk

– fogalmazott Pérez, aki szerint a vereség okait elsősorban a saját döntéseiben kell keresnie.