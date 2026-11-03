A Villarreal–PSG Bajnokok Ligája-mérkőzésen nemcsak a pályán szereplő sztárokra irányulhat komoly figyelem: az UEFA a német Felix Zwayert jelölte ki a találkozó játékvezetőjének. A 45 éves bíró Európa egyik legtapasztaltabb játékvezetője, karrierjére azonban máig árnyékot vet a német futball 2005-ben kirobbant bundabotránya. Gulácsi Péter csapata így egy olyan játékvezetőt kapott a címvédő Paris Saint-Germain ellen, akinek múltját súlyos bűncselekmény árnyékolja be.

Felix Zwayer vezeti a Villarreal–PSG mérkőzést Fotó: AFP

Sötét múltú bíró vezeti a Villarreal–PSG mérkőzést

Felix Zwayer neve immár több mint két évtizede összefonódik a német futball egyik legsúlyosabb játékvezetői botrányával. A történet központi alakja Robert Hoyzer volt, aki több mérkőzés manipulálásában vett részt, miközben a háttérben fogadásokból próbált pénzt keresni.

Zwayer akkoriban még fiatal játékvezető-asszisztensként dolgozott. A Német Labdarúgó-szövetség később nyilvánosságra került sportbírósági döntése szerint 300 eurót fogadott el Hoyzertől a Wuppertaler SV és a Werder Bremen amatőrcsapatának mérkőzése előtt. A határozat szerint az volt a cél, hogy asszisztensként kerülje azokat a kritikus döntéseket, amelyek árthattak volna a Wuppertalnak. A sportbíróság ezért „súlyosan sportszerűtlen magatartás” miatt hat hónapos eltiltással sújtotta.

A PSG-nek egyébként kifejezetten jó tapasztalatai vannak a német játékvezetővel. Zwayer korábban négyszer vezetett mérkőzést a párizsiaknak az európai kupaporondon, a francia együttes pedig egyszer sem kapott ki: három győzelem és egy döntetlen a mérlege. Ezek között szerepel a Napoli elleni 2–2-es döntetlen, a Maccabi Haifa elleni 7–2-es győzelem, az Arsenal elleni 2–1-es BL-elődöntős siker, valamint a Tottenham elleni 5–3-as győzelem.

A Villarrealnak már vegyesebbek az emlékei Zwayerről. A német játékvezető korábban három európai kupameccsét vezette a spanyol csapatnak, ezek közül kettőt megnyert, egyet pedig elveszített a Villarreal. Legutóbb a 2021–2022-es Bajnokok Ligájában találkoztak, amikor a spanyol együttes 2–1-re kikapott a Manchester United otthonában.

Az UEFA most ismét komoly feladatot bízott a német bíróra. A Villarreal–PSG találkozón Zwayer munkáját német asszisztensi stáb segíti, a VAR-rendszerért pedig Christian Dingert felel.