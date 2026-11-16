Vinícius Júnior részletesebben is beszélt arról, mi áll a Real Madridban mutatott gyengébb teljesítménye mögött. A 26 éves támadó a brazil válogatott sajtótájékoztatóján, a Szingapúr elleni felkészülési mérkőzés előtt ismerte el, hogy a nyári szünetben nem készült olyan intenzitással, mint a korábbi években.

Vinícius Júnior beismerő vallomást tett

Fotó: ROSLAN RAHMAN / AFP

Vinícius Júnior: Kevesebbet edzettem

„Úgy gondolom, a világbajnokság után nem készültem fel megfelelően, mert a torna minden brazil számára nagyon nagy jelentőséggel bír. Nem számítottunk arra, hogy ilyen korán kiesünk. Ezért a szabadságomat arra használtam, hogy jól érezzem magam, pihenjek, kikapcsolódjak, és több időt töltsek a családommal.

Végül kevesebbet edzettem, mint az előző években”

– vallotta be a Real Madrid futballistája, akinek a szavai hallatán aligha lesznek boldogok a Real szurkolói.

Vinícius arról is beszélt, hogy a jövőjével kapcsolatos bizonytalanság, valamint a szerződéshosszabbítás körüli huzavona szintén megnehezítette a dolgát. A brazil játékos az elmúlt hónapokban számos átigazolási hír főszereplője volt, több klub, köztük az Arsenal is érdeklődött iránta.

😳🇧🇷 Vinícius Júnior, sobre su bajo nivel en el inicio de temporada y la FALTA DE ENTRENAMIENTO. “NO ME PREPARÉ DE LA MEJOR MANERA DESPUÉS DE LA COPA DEL MUNDO. El desgaste es muy grande. Me tomé las vacaciones para disfrutarlas de verdad, para pasar más tiempo con mi familia... al final, ENTRENÉ MENOS. Soy humano, cometo errores muchas veces, pero siempre intento mejorar. Tengo 26 años y también TENGO QUE DISFRUTAR UN POCO DE LA VIDA. Y quizás eso haya afectado a mi comienzo de temporada. La temporada pasada, hasta diciembre, solo llevaba 5 goles. Después terminé con más de 20, como en todas las temporadas anteriores. Me estoy preparando y evolucionando porque, en el momento más decisivo de la temporada, siempre estoy ahí”. https://t.co/AVpqw9nXOO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 16, 2026

„Tavaly nyáron rengeteg klub érdeklődött irántam, és emiatt teljesen túlterheltnek éreztem magam. Ugyanez igaz volt a Real Madridnál kialakult helyzetre is. De a szezon még nagyon hosszú” – idézte a Marca a brazil szavait.

Vinícius a Real Madridban szenved, a brazil válogatottban élvezi a játékot

Vinícius végül augusztusban hosszabbított a Reallal, és 2032. június 30-ig kötelezte el magát a madridi klubhoz, ám egyelőre adós a jó teljesítménnyel a szezonban. A mostani évadban 12 mérkőzésen mindössze egy gólt szerzett, és három gólpasszt adott, egyetlen találatát hónapokkal ezelőtt, augusztus végén jegyezte.

Vinícius produkciójával José Mourinho is gyakran elégedett volt, a portugál tréner az idény során több meccsen is lecserélte alulteljesítő sztárját.

A brazil szélső gyenge játékát csak tetézte azzal, hogy a Villarreal elleni bajnokin hajhúzásért kiállítatta magát,

amiért négymeccses eltiltást kapott – ez a következő fordulóban jár majd le.