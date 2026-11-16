Vinícius Júnior részletesebben is beszélt arról, mi áll a Real Madridban mutatott gyengébb teljesítménye mögött. A 26 éves támadó a brazil válogatott sajtótájékoztatóján, a Szingapúr elleni felkészülési mérkőzés előtt ismerte el, hogy a nyári szünetben nem készült olyan intenzitással, mint a korábbi években.
Vinícius Júnior: Kevesebbet edzettem
„Úgy gondolom, a világbajnokság után nem készültem fel megfelelően, mert a torna minden brazil számára nagyon nagy jelentőséggel bír. Nem számítottunk arra, hogy ilyen korán kiesünk. Ezért a szabadságomat arra használtam, hogy jól érezzem magam, pihenjek, kikapcsolódjak, és több időt töltsek a családommal.
Végül kevesebbet edzettem, mint az előző években”
– vallotta be a Real Madrid futballistája, akinek a szavai hallatán aligha lesznek boldogok a Real szurkolói.
Vinícius arról is beszélt, hogy a jövőjével kapcsolatos bizonytalanság, valamint a szerződéshosszabbítás körüli huzavona szintén megnehezítette a dolgát. A brazil játékos az elmúlt hónapokban számos átigazolási hír főszereplője volt, több klub, köztük az Arsenal is érdeklődött iránta.
„Tavaly nyáron rengeteg klub érdeklődött irántam, és emiatt teljesen túlterheltnek éreztem magam. Ugyanez igaz volt a Real Madridnál kialakult helyzetre is. De a szezon még nagyon hosszú” – idézte a Marca a brazil szavait.
Vinícius a Real Madridban szenved, a brazil válogatottban élvezi a játékot
Vinícius végül augusztusban hosszabbított a Reallal, és 2032. június 30-ig kötelezte el magát a madridi klubhoz, ám egyelőre adós a jó teljesítménnyel a szezonban. A mostani évadban 12 mérkőzésen mindössze egy gólt szerzett, és három gólpasszt adott, egyetlen találatát hónapokkal ezelőtt, augusztus végén jegyezte.
Vinícius produkciójával José Mourinho is gyakran elégedett volt, a portugál tréner az idény során több meccsen is lecserélte alulteljesítő sztárját.
A brazil szélső gyenge játékát csak tetézte azzal, hogy a Villarreal elleni bajnokin hajhúzásért kiállítatta magát,
amiért négymeccses eltiltást kapott – ez a következő fordulóban jár majd le.
Vinícius nem is ejtett szót Mourinhóról, a brazilok szövetségi kapitányáról, Carlo Ancelottiról azonban igen. Az olasz szakemberrel a Realnál is együtt dolgozott, elmondása szerint rengeteget köszönhet neki, és nagyon boldog, amiért a nemzeti együttest is Ancelotti irányítja.
Viníciusnak a válogatottban jobban is megy a játék, mióta régi-új edzője dirigál, már 10 gólt szerzett, a Japán elleni 3-2-es vereség alkalmával duplázott.
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