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Tragédia történt Réunion szigetén, ahol egy fiatal labdarúgó váratlanul rosszul lett az edzésen. Wanis Honsor életét a gyors segítség ellenére sem sikerült megmenteni. A mindössze 22 éves játékos halálának pontos körülményeit még vizsgálják.

Tragédia rázta meg a francia labdarúgást: mindössze 22 éves korában életét vesztette Wanis Honsor, a Saint-Denis FC játékosa. A fiatal futballista szerdán, egy teljesen hétköznapinak induló edzésen lett rosszul, majd összeesett a pályán. Bár a mentők hosszú ideig küzdöttek az életéért, már nem tudták megmenteni. A tragédiát még megrázóbbá teszi, hogy a labdarúgó nemrég házasodott meg.

22 éves korában életét vesztette Wanis Honsor, a Saint-Denis FC játékosa
22 éves korában életét vesztette Wanis Honsor, a Saint-Denis FC játékosa
Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Hiába küzdöttek 45 percen át Wanis Honsor életéért

Wanis Honsor november 11-én, szerda délelőtt, helyi idő szerint 10 óra körül lett rosszul a Réunion szigetén található Saint-Denis városában, a Jamaïque stadionban. A beszámolók szerint a balhátvéd edzés közben hirtelen a mellkasához kapott, majd a földre zuhant.

A helyszínen tartózkodók azonnal megpróbáltak segíteni rajta, később pedig a tűzoltók és a mentőszolgálat munkatársai is bekapcsolódtak az újraélesztésbe. A fiatal labdarúgó életéért több mint 45 percen keresztül küzdöttek, ám minden erőfeszítés ellenére a helyszínen életét vesztette.

A tragédiáról a Réunioni Labdarúgó Liga főigazgatója, Dominique Goumane is beszámolt. Elmondása szerint a játékos váratlanul lett rosszul, a mellkasát fogta, majd összeesett. A szakember hangsúlyozta, hogy a történtek mindenkit mélyen megráztak.

A történet különösen szívszorító részlete, hogy Wanis Honsor nemrég kötött házasságot, és hamarosan a 23. születésnapját ünnepelhette volna. A Franciaországban született futballista korábban az FC Rouen csapatában is megfordult, amelynek első együttesében három tétmérkőzésen szerepelt a 2023–2024-es idényben. Idén januárban csatlakozott a Saint-Denis FC-hez.

A fiatal játékos halála után a Saint-Denis-i ügyészség vizsgálatot indított, és boncolást rendelt el annak érdekében, hogy kiderüljön, pontosan mi vezetett a tragédiához. A halál közvetlen előzménye szív- és légzésleállás volt, annak kiváltó oka azonban egyelőre nem ismert. A Saint-Denis FC közleményben búcsúzott játékosától, a Francia Labdarúgó-szövetség pedig szintén részvétét fejezte ki a családnak. A tragédia szemtanúinak és a csapattársaknak pszichológiai segítséget biztosítanak.

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