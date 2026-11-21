Különleges mérkőzés várt Willi Orbánra szombat délután, ugyanis az RB Leipzig magyar válogatott védője a 269. Bundesliga-találkozóján lépett pályára a klub színeiben, ezzel beállította Gulácsi Péter rekordját, aki a nyáron 11 év után távozott a német együttestől, és a Villarrealhoz igazolt.

Willi Orbán hamarosan egyedüli rekorder lehet az RB Leipzigben

Fotó: Andreas Gora/AFP

A 34 éves középhátvéd – aki már a 400. tétmérkőzésén is túl van a lipcseieknél – ezzel immár holtversenyben a Leipzig történetének legtöbb Bundesliga-mérkőzésen szereplő játékosa. Orbán ráadásul szeptemberben már egy másik rekordot is megdöntött, amikor a klub történetének legtöbb bajnoki győzelmét ünneplő futballistája lett, a mostani csúcsot pedig már a következő bajnoki fellépésén egyedül birtokolhatja.

Willi Orbán rekordbeállítását kiütéses győzelemmel ünnepelte a Leipzig

A történelmi alkalomra Schäfer András csapata, az Union Berlin otthonában került sor, ahol mindkét magyar válogatott futballista a kezdőcsapatban kapott helyet.

A vendégek Antonio Nusa 18. percben értékesített büntetőjével szereztek vezetést, ám a berliniek még a szünet előtt egyenlítettek Michel Aebischer révén. A második félidőben aztán valósággal átgázolt ellenfelén a Leipzig. Az 50. percben Rômulo lőtte ki a jobb alsó sarkot, majd a hajrában Brajan Gruda is betalált. A 76. percben Rocco Reitz növelte háromgólosra az előnyt, végül Ridle Baku a 89. percben állította be az 5–1-es végeredményt.

Orbán végigjátszotta az összecsapást, és a védelem egyik legjobbja volt: 15 tisztázással és hat szereléssel segítette csapatát. A magyar hátvéd több veszélyes helyzetben is kulcsfontosságú megmozdulással avatkozott közbe, egyszer utolsó emberként állította meg az ellenfél támadását.

A túloldalon Schäfer András számára jóval kevésbé alakult emlékezetesen a délután. Az Union Berlin középpályása már a 9. percben sárga lapot kapott, majd a 73. percben lecserélték.

A Leipzig sorozatban a negyedik bajnokiját nyerte meg, és továbbra is ott van a Bundesliga élmezőnyében. Orbán számára pedig a következő forduló újabb történelmi alkalmat hozhat: ha ismét pályára lép, immár egyedüli rekorderré válik Lipcsében a Bundesliga-szereplések számát tekintve.