Yaakobishvili Áron aligha álmodhatott volna jobban az Almeríában lejátszott első mérkőzéséről, a folytatás azonban már nem úgy alakult, ahogy azt a remek bemutatkozása után sokan várhatták. A magyar válogatott keretébe is meghívott kapus a Spanyol Kupában nyújtott parádés teljesítménye után az Eibar ellen 1-1-es döntetlennel zárult bajnokin ismét csak a kispadról figyelhette társait, és végül egyetlen percet sem kapott.

Yaakobishvili Áron remeklése sem volt elég a kezdőcsapathoz Fotó: WALTER CUNHA / NurPhoto

Yaakobishvili Áron remeklése sem volt elég a kezdőcsapathoz

Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Yaakobishvili Áron kedden, a Castellonense elleni Spanyol Kupa-mérkőzésen mutatkozott be az Almería felnőttcsapatában. A Barcelonától kölcsönvett magyar kapus több fontos védést is bemutatott, és komoly szerepe volt abban, hogy csapata továbbjutott. A klub hivatalos oldala is kiemelte a teljesítményét, amelyet „ragyogónak” nevezett, a helyi sajtóban pedig szintén rendkívül jó, 10-es értékeléseket kapott.

A remek bemutatkozás után joggal vetődhetett fel, hogy a 20 éves magyar kapus akár a bajnokságban is megkaphatja a lehetőséget. Xavier García Pimienta vezetőedző azonban az Eibar otthonában rendezett szombati találkozón továbbra is a rutinos Andrés Fernándeznek szavazott bizalmat. Yaakobishvili ott volt az Almería 22 fős keretében, ám végül a kispadon maradt, így továbbra is várnia kell első bajnoki szereplésére új csapatában.

Az Eibar ellen ismét Andrés Fernández állt az Almería kapujában, és a 39 éves rutinos kapus több fontos védést is bemutatott. A hazai csapat a hajrában komoly nyomás alá helyezte az Almeríát, és végül a 87. percben egyenlített, így a találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. Yaakobishvili számára így különös helyzet alakult ki. Első almeríai mérkőzésén rögtön bizonyította, hogy lehet rá számítani, ám egyelőre ez sem volt elég ahhoz, hogy megbontsa a bajnokságban kialakult kapusrangsort.