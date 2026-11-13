Nem akármilyen mérkőzésen diadalmaskodott az olasz labdarúgó-válogatott. Roberto Mancini együttese a San Siróban több mint 70 ezer néző előtt 3–1-re legyőzte a Zinédine Zidane irányította Franciaországot, méghozzá úgy, hogy már a tizedik percben hátrányba került. A siker különleges történelmi jelentőséggel bír: az olaszok 1962 óta először múlták felül hazai pályán a franciákat.
A találkozó egyben Zidane első vereségét hozta a francia válogatott szövetségi kapitányaként.
Kínos kapushiba után kezdődött az olaszok nagy fordítása
A vendégek sokkal jobban kezdték a mérkőzést: a tizedik percben Gianluigi Donnarumma óriási hibát követett el a labdakihozatalnál, Michael Olise pedig kihasználta a lehetőséget, és megszerezte a vezetést Franciaországnak.
Zidane együttese a folytatásban is veszélyesen futballozott, az olaszok azonban fokozatosan magukhoz tértek. A 26. percben Nicolo Cambiaghi beadása után Francesco Pio Esposito érkezett remek ütemben, és egyenlített.
A franciáknak az első félidőben több lehetőségük is volt újra megszerezni a vezetést, de Bradley Barcola lövése a kapufán csattant, így döntetlennel vonultak szünetre a csapatok.
A hazaiak az 59. perc környékén büntetőhöz jutottak, amelyet Sebastiano Esposito vállalt el, a támadó azonban csúnyán a kapu mellé lőtt. Az olasz válogatottat mindez nem törte meg. Alig néhány perccel később a csereként beállt Federico Dimarco beadását Davide Frattesi értékesítette, így a 63. percben már a hazaiaknál volt az előny.
A 75. percben újabb büntetőhöz jutott Olaszország, ezúttal azonban már Pio Esposito állt a labda mögé. A fiatal csatár nem hibázott, második góljával beállította a 3–1-es végeredményt, és végleg eldöntötte a találkozót.
Pio Esposito a bátyja hibáját is kijavította
A mérkőzés egyik legérdekesebb történetét az Esposito testvérek szolgáltatták.
A 21 éves Pio Esposito az Inter játékosaként éppen a saját klubja stadionjában szerzett két gólt Franciaország ellen. A fiatal támadó ezzel már kilenc találatnál jár az olasz válogatottban, mindössze 14 mérkőzésen. A találkozó után a Rai olasz televíziónak elárulta, hogy a második büntetőnél különös felelősséget érzett: szerette volna kijavítani bátyja korábbi hibáját. Az olasz csatár szerint a tizenegyesek kihagyása bárkivel előfordulhat, ő pedig örült, hogy a második lehetőséget már sikerült gólra váltania.
Az eset ugyanakkor a kispadon is feszültséget okozott. Az olasz sajtó beszámolói szerint Mancini eredetileg Pio Espositót szánta első számú büntetőrúgónak, a játékos azonban átengedte a lehetőséget bátyjának. A szövetségi kapitány nem volt elégedett a döntéssel, és a kihagyott tizenegyes után magyarázatot kért.
Az idősebb Esposito nem sokkal később elhagyta a pályát, öccse viszont két góljával a találkozó hősévé vált.
Zinédine Zidane első veresége után még kiélezettebb lett a helyzet
A franciák számára különösen fájó a milánói kudarc, hiszen az idény korábbi Nemzetek Ligája-mérkőzésein még veretlenek voltak Zinédine Zidane irányításával, a 3–1-es vereséggel azonban elveszítették a csoport első helyét. Olaszország és Franciaország egyaránt tíz ponttal áll, az egymás elleni eredmények azonban az olaszoknak kedveznek. A kilencpontos Belgium szintén versenyben van a továbbjutásért.
A címvédő franciák dolgát az is nehezítette, hogy Kylian Mbappé és Ousmane Dembélé sérülés miatt nem szerepelhetett a rangadón, Zidane azonban így is több világklasszis támadóra számíthatott, csapata mégsem tudta megakadályozni az olasz fordítást.
Az utolsó fordulóban Olaszország Belgiumhoz látogat, Franciaország pedig Törökország ellen lép pályára.