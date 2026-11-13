Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Rendkívüli

Világszerte akadoznak a Microsoft szolgáltatásai: több tízezer felhasználót érinthet a leállás

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas fordulatokat hozott a Nemzetek Ligája csütörtöki csúcsrangadója. Olaszország hátrányból fordítva 3–1-re legyőzte Franciaországot, ezzel Zinédine Zidane elszenvedte az első vereségét a francia válogatott élén. A milánói találkozó hőse Pio Esposito volt, aki két gólt szerzett, és a saját bátyja hibáját is kijavította.

Nem akármilyen mérkőzésen diadalmaskodott az olasz labdarúgó-válogatott. Roberto Mancini együttese a San Siróban több mint 70 ezer néző előtt 3–1-re legyőzte a Zinédine Zidane irányította Franciaországot, méghozzá úgy, hogy már a tizedik percben hátrányba került. A siker különleges történelmi jelentőséggel bír: az olaszok 1962 óta először múlták felül hazai pályán a franciákat.

Főhetett Zinédine Zidane feje, nem így tervezte a miláni kirándulást
Főhetett Zinédine Zidane feje, nem így tervezte  a miláni kirándulást
Fotó: Franck Fife/AFP

A találkozó egyben Zidane első vereségét hozta a francia válogatott szövetségi kapitányaként.

Kínos kapushiba után kezdődött az olaszok nagy fordítása

A vendégek sokkal jobban kezdték a mérkőzést: a tizedik percben Gianluigi Donnarumma óriási hibát követett el a labdakihozatalnál, Michael Olise pedig kihasználta a lehetőséget, és megszerezte a vezetést Franciaországnak.

Zidane együttese a folytatásban is veszélyesen futballozott, az olaszok azonban fokozatosan magukhoz tértek. A 26. percben Nicolo Cambiaghi beadása után Francesco Pio Esposito érkezett remek ütemben, és egyenlített.

A franciáknak az első félidőben több lehetőségük is volt újra megszerezni a vezetést, de Bradley Barcola lövése a kapufán csattant, így döntetlennel vonultak szünetre a csapatok.
A hazaiak az 59. perc környékén büntetőhöz jutottak, amelyet Sebastiano Esposito vállalt el, a támadó azonban csúnyán a kapu mellé lőtt. Az olasz válogatottat mindez nem törte meg. Alig néhány perccel később a csereként beállt Federico Dimarco beadását Davide Frattesi értékesítette, így a 63. percben már a hazaiaknál volt az előny.

A 75. percben újabb büntetőhöz jutott Olaszország, ezúttal azonban már Pio Esposito állt a labda mögé. A fiatal csatár nem hibázott, második góljával beállította a 3–1-es végeredményt, és végleg eldöntötte a találkozót.

Pio Esposito a bátyja hibáját is kijavította

A mérkőzés egyik legérdekesebb történetét az Esposito testvérek szolgáltatták.

A 21 éves Pio Esposito az Inter játékosaként éppen a saját klubja stadionjában szerzett két gólt Franciaország ellen. A fiatal támadó ezzel már kilenc találatnál jár az olasz válogatottban, mindössze 14 mérkőzésen. A találkozó után a Rai olasz televíziónak elárulta, hogy a második büntetőnél különös felelősséget érzett: szerette volna kijavítani bátyja korábbi hibáját. Az olasz csatár szerint a tizenegyesek kihagyása bárkivel előfordulhat, ő pedig örült, hogy a második lehetőséget már sikerült gólra váltania.

Az eset ugyanakkor a kispadon is feszültséget okozott. Az olasz sajtó beszámolói szerint Mancini eredetileg Pio Espositót szánta első számú büntetőrúgónak, a játékos azonban átengedte a lehetőséget bátyjának. A szövetségi kapitány nem volt elégedett a döntéssel, és a kihagyott tizenegyes után magyarázatot kért.

Az idősebb Esposito nem sokkal később elhagyta a pályát, öccse viszont két góljával a találkozó hősévé vált.

Zinédine Zidane első veresége után még kiélezettebb lett a helyzet

A franciák számára különösen fájó a milánói kudarc, hiszen az idény korábbi Nemzetek Ligája-mérkőzésein még veretlenek voltak Zinédine Zidane irányításával, a 3–1-es vereséggel azonban elveszítették a csoport első helyét. Olaszország és Franciaország egyaránt tíz ponttal áll, az egymás elleni eredmények azonban az olaszoknak kedveznek. A kilencpontos Belgium szintén versenyben van a továbbjutásért.

A címvédő franciák dolgát az is nehezítette, hogy Kylian Mbappé és Ousmane Dembélé sérülés miatt nem szerepelhetett a rangadón, Zidane azonban így is több világklasszis támadóra számíthatott, csapata mégsem tudta megakadályozni az olasz fordítást.

Az utolsó fordulóban Olaszország Belgiumhoz látogat, Franciaország pedig Törökország ellen lép pályára.

Szoboszlai sérülése mindent felboríthat, Rossi olyan játékost dobhat be, akire kevesen számítanak
Rosszul lett Gulácsi csapattársa, bajban a magyar válogatott ellenfele
Nem akármi derült ki a Georgia–Magyarország meccs bírójáról, korábban hatalmas port kavart
Szóljon hozzá!