Nem akármilyen mérkőzésen diadalmaskodott az olasz labdarúgó-válogatott. Roberto Mancini együttese a San Siróban több mint 70 ezer néző előtt 3–1-re legyőzte a Zinédine Zidane irányította Franciaországot, méghozzá úgy, hogy már a tizedik percben hátrányba került. A siker különleges történelmi jelentőséggel bír: az olaszok 1962 óta először múlták felül hazai pályán a franciákat.

Főhetett Zinédine Zidane feje, nem így tervezte a miláni kirándulást

Fotó: Franck Fife/AFP

A találkozó egyben Zidane első vereségét hozta a francia válogatott szövetségi kapitányaként.

Kínos kapushiba után kezdődött az olaszok nagy fordítása

A vendégek sokkal jobban kezdték a mérkőzést: a tizedik percben Gianluigi Donnarumma óriási hibát követett el a labdakihozatalnál, Michael Olise pedig kihasználta a lehetőséget, és megszerezte a vezetést Franciaországnak.

Zidane együttese a folytatásban is veszélyesen futballozott, az olaszok azonban fokozatosan magukhoz tértek. A 26. percben Nicolo Cambiaghi beadása után Francesco Pio Esposito érkezett remek ütemben, és egyenlített.

A franciáknak az első félidőben több lehetőségük is volt újra megszerezni a vezetést, de Bradley Barcola lövése a kapufán csattant, így döntetlennel vonultak szünetre a csapatok.

A hazaiak az 59. perc környékén büntetőhöz jutottak, amelyet Sebastiano Esposito vállalt el, a támadó azonban csúnyán a kapu mellé lőtt. Az olasz válogatottat mindez nem törte meg. Alig néhány perccel később a csereként beállt Federico Dimarco beadását Davide Frattesi értékesítette, így a 63. percben már a hazaiaknál volt az előny.

A 75. percben újabb büntetőhöz jutott Olaszország, ezúttal azonban már Pio Esposito állt a labda mögé. A fiatal csatár nem hibázott, második góljával beállította a 3–1-es végeredményt, és végleg eldöntötte a találkozót.

Pio Esposito a bátyja hibáját is kijavította

A mérkőzés egyik legérdekesebb történetét az Esposito testvérek szolgáltatták.

A 21 éves Pio Esposito az Inter játékosaként éppen a saját klubja stadionjában szerzett két gólt Franciaország ellen. A fiatal támadó ezzel már kilenc találatnál jár az olasz válogatottban, mindössze 14 mérkőzésen. A találkozó után a Rai olasz televíziónak elárulta, hogy a második büntetőnél különös felelősséget érzett: szerette volna kijavítani bátyja korábbi hibáját. Az olasz csatár szerint a tizenegyesek kihagyása bárkivel előfordulhat, ő pedig örült, hogy a második lehetőséget már sikerült gólra váltania.