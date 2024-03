Toni Camille ért a focihoz. Legalábbis erre utal, hogy ugyan a lenyűgöző idomokkal bíró szépség a mesés Walesből származik, kedvenc csapata mégsem a Swansea vagy a Cardiff City, hanem a sokkal eredményesebb Liverpool. A modellként és divatnagykövetként ismert Miss Camille nem csinál titkot belőle, hogy kinek szurkol, galériánkban is találni róla képeket Liverpool sállal, ha nem is a nyakában viseli, vagy éppen egy-egy játékos mezében feszítve. Úgy látszik, a támadókat szereti, így került rá Mohamed Szalah meze, és ez alapján mi egy Szoboszlai-mezt is el tudnánk rajta képzelni.