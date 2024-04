A 25 éves kaliforniai bunyós, Ryan Garcia fiatal kora ellenére már meglehetősen sokat elért az életben. Három súlycsoportban is szerzett már bajnoki övet a profik között, legutóbbi, a WBC nagykönnyűsúlyú (super lightweight) világbajnoki címe pedig már a valóban említést érdemlő kategóriába tartozik. Különösen, hogy egyhangú pontozással győzte le a szintén nagyon jó bunyósnak számtó Devon Haney-t.

Garcia sikerét sokan annak tudták be, hogy napokkal a New York-i összecsapás előtt jelentette be, hogy eljegyezte szerelmét, a pornósztár Savannah Bondot. Így aztán érthető, ha feldobott hangulatban lépett a szorítóba.

Csakhogy a győztes meccs után az élelmes lesifotósok nem a dögös pornóssal, hanem egy hasonlóan dúskeblű szexi szőkeséggel kapták lencsevégre.

A hölgy pedig nem más, mint Grace Boor, aki fitneszvideóival és merész Insta-fotóival szerzett magának 2,7 millió követőt a közösségi oldalon. Boor kisasszonyt és a bokszbajnokot Miamiban kapták le a fotósok, amint összeszokott páros látszatát keltve nyaralnak. Míg előbbi igazán büszke lehet kifogástalan testére, addig utóbbinak valahogy el kell számolnia azzal, hogy miért érezte úgy, hogy fekete zokniban, cipő, papucs vagy bármilyen lábbeli nélkül kell sétálnia mennie. A rejtélyt csak tovább fokozza, hogy Grace Boor egy Insta-sztorit is megosztott, amelyen az volt látható, hogy Garcia fekvőtámaszokkal igyekszik őt elkápráztatni. Hogy célt ért-e az erőfitogtatás, az a szexi páros titka marad.

Amiből viszont nem csinálunk titkot, az maga Grace Boor, aki a hírek szerint nem csak szuperszexi, de szuperkedves is, az Insta-celebek és influenszerek között az egyik legközvetlenebbnek tartott híresség. Bizonyára ezzel a tulajdonságával tudta lenyűgözni a bokszbajnokot is.