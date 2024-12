A 25 éves Grace olyan emblematikus brit sorozatokban és valóságshow-kban játszott főszerepet, mint a Kísértés (Love Island) vagy a hihetetlen sikkerel futó The Only Way is Essex. Amelynek forgatásán össze is melegedett a Joey Essex nevű főszereplővel.

Grace szeret utazni és sok pénzt költeni, azaz Rashford mégsem a legjobb társaság számára, hiszen júliustól május végéig lefoglalja a munkája, pénze ugyanakkor bőséggel van.

