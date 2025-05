A francia bajnok és kupagyőztes PSG története során másodszor került a Bajnokok Ligája döntőjébe, amelyben az az olasz Internazionale lesz az ellenfele, amely az elmúlt három évben másodszor jutott el a fináléig. A játékosoknak természetesem a szurkolók mellett a barátnőik és a feleségeik is szorítanak majd, így most szemügyre vettük, hogy kikre lesz érdemes figyelni. Jöjjenek tehát az idei BL-döntő legszexibb hölgyei.

Az idei BL-döntő egyik legnagyobb látványossága Gianluigi Donnarumma gyönyörű párja, Alessia Elefante lesz

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Ezek a dögös futballistafeleségek szurkolnak majd a BL-döntőben

Ami a PSG-t illeti, a csapat legnagyobb sztárjának, Gianluigi Donnarummának a barátnője, Alessia Elefante igazi bombázó. A nápolyi szépség tinédzser kora óta alkot egy párt az Eb-győztes olasz kapussal, imádja a divatot, így nem meglepő, hogy lakberendezőként dolgozik. 2023-ban szörnyű megpróbáltatások érték, amikor betörtek a párizsi otthonukba. Az olasz válogatott kapust és Elefantét is levetkőztették, majd kikötözték.

A Napolitól tavaly nyáron szerződtetett Khvicha Kvaratskhelia nem csak a futballpályán, hanem a magánéletben is nyert. A grúz válogatott szélsőnek ugyanis gyönyörű felesége van. Nitsa Tavadze a tanulmányai miatt nem költözött korábban Nápolyba. Kvaratskhelia párja ugyanis a Tbilszi Egyetemen végzett orvoshallgatóként, és az is biztos, hogy a távkapcsolat működött, ugyanis 2021 óta elválaszthatatlanok, sőt tavaly nyáron megszületett első közös gyermekük is, Damiane.

A brazil válogatott Marquinhos felesége, Carol Cabrino rendkívül népszerű a közösségi médiában, mivel rendszeresen oszt meg magáról képeket a világ különböző tájairól. A 31 éves brazil nő nem csupán a szépségével vette le a lábáról a párizsiak csapatkapitányát, de rendkívül jó érzéke van az üzlethez is. Korábban saját babaruha márkát hozott létre, emellett hatalmas nézettsége van a YouTube-csatornájának. Néhány hónapja szívszorító hírt közölt, ugyanis elvesztette születendő babájukat.

A PSG csapatkapitányának, Marquinhosnak a felesége, Carol Cabrino

Margarida Domingues Lisszabont cserélte Párizsra, amikor a portugál válogatott támadó, Goncalo Ramos 2023 nyarán a PSG-hez igazolt. Az Instagramon több mint 60 ezer követővel büszkélkedő Domingues még Portugáliában szerzett diplomát kommunikáció szakon.