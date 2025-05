Drámákkal teli nagyszerű mérkőzést hozott a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntője. A fináléban, ahogy egy évvel ezelőtt, úgy ezúttal is a Paks és a Ferencváros találkozott, és ahogy az előző idényben, úgy most is a tolnaiak nyertek. Nézze meg a Magyar Kupa döntőjének legjobb képeit!

Aki drámára vágyott, az megkapta, de egy Paks–Ferencváros meccsen ezen már nem lehet meglepődni. A labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében megismétlődött az egy évvel ezelőtti szereposztás és részben a forgatókönyv is. Azaz a Paks ismét legyőzte a Ferencvárost, csak ezúttal nem hosszabbításban, hanem a ráadást követő 11-es párbajban. A paksi csapat apraja-nagyja ünnepelte az újabb Magyar Kupa-győzelmet

Fotó: Polyák Attila - Origo A Magyar Kupa döntőjéhez méltó körítés Az már egy nappal a döntő előtt eldőlt, hogy újabbkori nézőcsúcsot hoz az idei kiírás, hiszen közel telt ház, 54 570 szurkoló fogadta a csapatokat a Puskás Arénában. Mindkét csapatot népes szurkolótábor buzdította, de a semleges nézők sem érezhették úgy, hogy pénzkidobás volt a mérkőzés. Ha a hangulatot nem is élheti át, azért egy kis ízelítőt, ha végignézi galériánkat a Magyar Kupa döntőjének legjobb képeivel.

Galéria: Paksi örömmámor a drámai Magyar Kupa-döntő után - galéria 1/29 Gazdára várt a patinás trófea

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!