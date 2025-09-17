Hat meccs, rengeteg gól, megannyi emlékezetes pillanat. Látványos és szórakoztató mérkőzésekkel indult a Bajnokok Ligája aktuális szezonja, mind a hat stadionban akadt látnivaló, össze is jött belőle egy szép galéria.

Athletic Bilbao-drukkerek az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-meccs kezdése előtt (a galéria lentebb található)

Fotó: CESAR MANSO / AFP

Színorgia a Bajnokok Ligájában

Bilbao szokás szerint vörösben úszott, de más örömük nem volt a San Mamést csurig megtöltő baszkoknak. Ellenben Torinóban, ahol a fekete szín volt az úr, hatalmas volt az öröm a lefújás után.

Lisszabonban ugyancsak a bánat volt az úr, hiába indult ritka jól a Qarabag elleni mérkőzés. A játéknap legjobb képeiért kattintsa végig a galériánkat.