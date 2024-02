Szilágyi Liliána 2021 decemberében állt a nyilvánosság elé először, amikor közösségi oldalán több hosszú bejegyzésben fedte fel, hogy édesapja, egyben korábbi edzője, Szilágyi Zoltán "testileg és lelkileg is terrorizálta, kihasználta és több esetben szexuálisan zaklatta". Az egykori sportoló által elmondottakat többen is megkérdőjelezték, és eleinte szerelme, Lengyel Zsombor is nehezen hitte el, hogy mindaz, amit hall igaz. Később Szilágyi Zoltán rágalmazás és becsületsértés miatt pert indított lánya ellen, eközben a rendőrség nyomozást indított a korábbi sportoló állításai alapján, amit végül megszüntettek, mert a szóban forgó, Szilágyi Liliána által elmondott cselekmények elévültek.

Szilágyi Liliána Mexikóban kezdett új életet

Fotó: lilianaszilagyi/instagram

Úgy tűnt, a történet itt nem ér véget, ugyanis az édesapa becsületsértési pert indított a lánya ellen, amelyben a korábbi úszónőnek kellett volna bebizonyítania, hogy az állításai megfelelnek a valóságnak. Azonban a sportal.hu azt írja, hogy az eljárásból nem lesz semmi, ugyanis a felperes, az ügyvédként jelenleg is aktív Szilágyi Zoltán nem jelent meg a korábbi tárgyalási napokon, így a bíróság lezártnak tekinti az ügyet.