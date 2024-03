A belga válogatott kapus - a focista az idei szezont szinte teljes egészében kihagyja súlyos sérülései miatt - tavaly nyáron vette feleségül a gyönyörű izraeli modellt, aki januárban jelentette be az örömhírt, miszerint gyermeket vár a Real Madrid sztárjától. Courtois a legénybúcsúját Budapesten tartotta, majd Franciaországba vitte nászútra szépséges kedvesét. A 31 éves futballista és a dögös bombázó 2021 óta alkotnak egy párt, és már saját vállalkozást is indítottak Be The One néven, amely egy VIP sport-portaszolgálat.