Vasárnap éjjel Las Vegasban rendezik a UFC 300 Fight Night nevet viselő gálát, amely az évtized egyik legnagyobb ketrecharcos eseményének ígérkezik. A Las Vegas-i T-Mobile Arénában ott lesznek az oktagon mellett a világ legszebb ringlányai is, közülük mutatjuk most be az egyik legszebbet, a 30 éves Brookliyn Wrent.

Az amerikai modell még 2017-ben csatlakozott a UFC-családhoz, és azóta is alapember a promóció ketrecharcos eseményein. Wren 14 éves korában kezdett el modellkedni, miután felfigyeltek rá Las Vegasban, mostanra ő a szervezet egyik legnépszerűbb ringlánya. Brookliyn Wren több ruhamárkának is a modellje, mellette egzotikus fotózásokon vesz részt, amelyekről rendszeresen beszámol a 125 ezer Instagram-követőjének.

Galéria: A párductestű ringlány bombasztikus testétől megvadulnak a ketrecharc rajongói 3/16 A 30 éves Brookliyn Wren öt éve tagja a UFC-családnak